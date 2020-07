Aux Etats-Unis, le Covid-19 continue inexorablement de galoper

Les États-Unis ont enregistré vendredi 57.683 nouvelles infections dues au coronavirus, selon le comptage à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, un niveau record depuis le début de la pandémie. A la veille de la fête nationale américaine, le pays a aussi recensé 728 nouveaux décès dus au Covid-19, selon la même source, portant le nombre total de morts à 129.405. Les États-Unis sont le pays le plus touché, en termes de décès. Suivent le Brésil (61.884), le Royaume-Uni (44.131), l'Italie (34.833) et la France (29.893).

2,8 millions de cas aux États-Unis

Les États-Unis ont désormais détecté près de 2,8 millions de cas en tout. Le sud et l'ouest du territoire voient une flambée de cas, qui "met tout le pays en danger" selon les termes d'Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses. Nombre d'États ont dû mettre le déconfinement sur pause, voire faire machine arrière, refermant à la hâte bars et plages. Et le gouverneur républicain du Texas a annoncé que le port du masque serait désormais obligatoire dans les lieux publics.

Dans ce contexte, 38 cas de contamination au coronavirus ont été diagnostiqués lors des 3.185 tests réalisés dans les franchises de la Ligue nord-américaine de baseball (MLB), qui ont repris l'entraînement vendredi, a annoncé la MLB. Enfin, la petite amie de Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, a été testée positive au Covid-19. Kimberly Guilfoyle, qui travaille à la réélection de Donald Trump le 3 novembre prochain, l'a appris dans le Dakota du Sud avant le discours que le président républicain a prononcé au pied du Mont Rushmore. Le test auquel s'est soumis Donald Trump Jr. s'est révélé en revanche négatif, a-t-il ajouté.

L'OMS demande aux pays touchés à "se réveiller"

L'Organisation mondiale de la Santé a exhorté vendredi les pays touchés par le coronavirus à "se réveiller" et à "engager le combat", car "les chiffres ne mentent pas". Pour la première fois depuis le déclenchement de l'épidémie, l'Amérique latine a dépassé l'Europe en nombre de cas, avec plus de 2,7 millions de malades. La pandémie a fait au moins 522.246 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT. Plus de 10.922.300 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Le Brésil a recensé 42.223 nouveaux cas de contamination coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, pour un total de 1.539.081 cas depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, 1.290 décès supplémentaires ont été enregistré, portant le bilan total de l'épidémie à 63.174 morts dans le pays. Au Mexique, le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus a grimpé de 6.740 cas pour un total de 245.251 contaminations. Le Mexique a aussi fait état de 654 morts supplémentaires. Au total, le pays a enregistré 29.843 décès liés au coronavirus et se place juste derrière la France en terme de taux de mortalité lié à l'épidémie.

Avec 168 décès supplémentaires, le bilan de l'épidémie de coronavirus en Russie a franchi samedi le cap des 10.000 morts (10.027). La Russie a enregistré 6.632 cas supplémentaires, soit 674.515 contaminations depuis le début de l'épidémie. L'Inde avec plus de 22.000 cas supplémentaires en une seule journée, a connu samedi sa plus forte progression quotidienne de l'épidémie de coronavirus, particulièrement sensible dans l'ouest et le sud du pays. Avec plus de 640.000 cas désormais confirmés, l'Inde est devenue le nouvel épicentre de la pandémie en Asie. Seuls les États-Unis, le Brésil et la Russie ont recensé plus de cas dans le monde. Le géant asiatique a enregistré 442 décès supplémentaires en 24 heures, pour un total supérieur à 18.000 morts.

Mesures de déconfinement

Pour autant, des pays continuent de prendre des mesures de déconfinement. Ainsi, les voyageurs arrivant en Angleterre en provenance de plus de 70 pays et territoires, dont la France mais pas les États-Unis, seront exemptés de quarantaine dès le 10 juillet. En outre, la Grande-Bretagne se prépare à un retour à la normale samedi avec la réouverture des pubs, des coiffeurs et des restaurants, fermés depuis plus de trois mois. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la population devrait respecter les mesures de distanciation sociale afin d'éviter une deuxième vague de contaminations par le coronavirus. En Colombie, la justice a ordonné en référé au président de droite Ivan Duque d'assouplir le confinement strict imposé aux personnes âgées de plus de 70 ans, jugées plus vulnérables au nouveau coronavirus.

En revanche, Costa Croisières, marque du numéro un mondial du secteur Carnival, a annoncé la prolongation jusqu'au 15 août de la suspension de ses croisières dans le monde ainsi que l'annulation de toutes ses croisières estivales en Europe du Nord. De son côté, la Chine s'est engagée à supprimer progressivement l'abattage et la vente de volailles vivantes sur les marchés alimentaires. Un marché qui vendait des animaux vivants dans la ville de Wuhan (centre) est soupçonné d'être le berceau de l'épidémie. Les autorités sanitaires chinoises ont par ailleurs reporté samedi trois nouveaux cas de contamination au coronavirus en Chine continentale au cours des 24 dernières heures. Deux de ces cas étaient "importés", le troisième a lui été enregistré à Pékin.

France : enquête judiciaire

Des investigations vont être menées sur la gestion de la crise en France par l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et les anciens ministres de la Santé Olivier Véran et Agnès Buzyn, avec l'ouverture prochaine d'une information judiciaire. Par ailleurs, la direction du groupe Air France a annoncé vouloir supprimer 7.580 postes dans la compagnie Air France et la filiale régionale Hop! d'ici fin 2022.

Par ailleurs, la Commission européenne a autorisé "la mise sur le marché conditionnelle" de l'antiviral remdesivir dans l'UE, utilisé dans le traitement des patients gravement atteints du nouveau coronavirus.