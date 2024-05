Les versements de dividendes aux actionnaires atteignent des sommets

339,2 milliards de dollars. C'est le montant des dividendes versés par les plus grandes entreprises au premier trimestre au niveau mondial. Un chiffre colossal et en hausse de 2,4% sur un an, selon un rapport publié ce jeudi 23 mai par le gestionnaire d'actifs Janus Henderson. 1.200 entreprises cotées, les plus importantes en termes de capitalisation boursière au 31 décembre de l'année précédente, ont été pris en compte dans le panel.

La croissance a été marquée aux États-Unis, dont les entreprises représentent plus de la moitié des dividendes (180 milliards de dollars). A contrario en Europe, le montant a chuté de plus de 20%, à 49,4 milliards de dollars, soit près de 45,6 milliards d'euros. Ce n'est toutefois pas une surprise : le premier trimestre en Europe est généralement peu actif, beaucoup d'entreprises versant la totalité de leur dividende de l'année au cours du deuxième trimestre.

Concernant la France, les dividendes versés au premier trimestre ont été stables sur un an, à 3 milliards de dollars, soit plus de 2,7 milliards d'euros. Ils ne représentent cependant qu'une infime partie des versements sur l'année (68,7 milliards de dollars en 2023).

Lire aussiCarrefour va verser à ses actionnaires un dividende en hausse de 55%

La santé caracole en tête

Le classement de ce premier trimestre est dominé par les entreprises du secteur de la santé, avec pas moins de six d'entre elles dans le « top 20 ». Il s'agit de Novartis (à la 1ère place), Roche (2e), Novo Nordisk (10e), Astrazeneca (12e), Johnson & Johnson (16e) et Abbvie (18e). La technologie est également bien représentée - avec Microsoft (4e place), Apple (8e) et Verizon (17e) - tout comme celui des matières premières - BHP (5e place), Exxon Mobil (7e), Fortescue (11e), Chevron (15e), Equinor (17e).

Meta et Alibaba ont versé des dividendes à leurs actionnaires pour la première fois de leur histoire. Le géant américain - propriétaire de Facebook, Instagram, ou encore WhatsApp - leur a distribué 1,1 milliard de dollars au cours du premier trimestre, ce qui ne représente d'ailleurs que 20% de la redistribution de ses profits à ses actionnaires. Quant au mastodonte chinois du e-commerce, il leur a versé 2,6 milliards de dollars, s'affichant comme le 20e plus gros payeur de dividendes dans le monde sur la période.

À noter par ailleurs que Disney a rétabli son dividende pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19.

Une année qui s'annonce belle

Le gestionnaire d'actifs a laissé inchangées ses prévisions de versement de dividendes sur l'ensemble de 2024, à 1.720 milliards de dollars. Il estime que cette pratique va poursuivre sa croissance cette année, après un record enregistré en 2023 : plus de 1.655 milliards de dollars distribués aux actionnaires, en hausse de 5,6% sur un an. Pour 2024, il prévoit ainsi des versements en hausse de 3,9%.

Lire aussiEn France et dans le monde, les dividendes versés aux actionnaires n'ont jamais été aussi élevés

« Nous avons une visibilité raisonnable sur les versements au cours du deuxième trimestre » et « le tableau général est celui d'une résilience continue, en particulier en Europe, aux États-Unis et au Canada », affirme Ben Lofthouse, responsable d'une équipe actions chez Janus Henderson, cité dans le rapport.

Ce, alors que la politique de versement de dividendes est à double tranchant pour les entreprises, les investisseurs réagissant souvent mal quand le dividende baisse, voire quand tout versement de dividende est suspendu, entraînant souvent une forte chute du titre à la clé.

Les dividendes ne sont toutefois pas le seul moyen pour les entreprises de choyer leurs actionnaires. Il existe aussi les rachats d'actions, qui ne cessent de gagner en popularité, surtout en Europe. Les 1.200 entreprises suivies par Janus ont ainsi racheté pour 1.112,1 milliards de dollars de leurs propres actions en 2023. Un niveau en baisse sur un an (-14%) en raison du record enregistré l'année précédente. « Cette baisse part d'une base très élevée et laisse le total annuel bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémie », a relativisé le gestionnaire d'actifs. Cette manne financière est d'ailleurs lorgnée par plusieurs gouvernements. La France réfléchit à les taxer tandis qu'aux Etats-Unis, le budget 2024 du président Joe Biden prévoit un quadruplement de la taxe qui s'y applique déjà.

(Avec AFP)