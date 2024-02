Carrefour va verser à ses actionnaires un dividende en hausse de 55%

Après une année 2023 marquée par l'inflation, Carrefour a annoncé ce mardi une hausse de 23% de son bénéfice net par rapport à 2022, à 1,66 milliard d'euros (1,34 milliard en 2022). Ceci en raison notamment de la cession des activités à Taïwan et de ventes gonflées par « l'inflation élevée » en Europe et en Argentine. Son chiffre d'affaires 2023 est en hausse de +10,4%, à 94,1 milliards d'euros. En France, où le groupe réalise près de la moitié de son activité, le chiffre d'affaires a progressé de 4,7%.

Un résultat opérationnel en baisse

Sans ces cessions, le résultat opérationnel courant du groupe est néanmoins en baisse de 4,7%, à 2,264 milliards d'euros. Mais, explique Carrefour, il progresse de 9,8% à changes constants.

Lire aussiGrande distribution : Carrefour stabilise ses ventes alors que Casino est à la peine

Par ailleurs, les ventes de l'enseigne ont particulièrement profité des produits de marque Carrefour et de la gamme de premiers prix « Simpl'». Ceux-ci sont « particulièrement appréciés des clients », explique le distributeur. Ces produits représentent aujourd'hui 36% du chiffre d'affaires alimentaire, en progression de 3 points par rapport à 2022, en ligne avec l'objectif de 40% à horizon 2026

Plusieurs objectifs atteints

Le PDG du groupe Alexandre Bompard, qui a de nouveau rendu hommage au milliardaire brésilien Abilio Diniz, important actionnaire de Carrefour décédé dimanche, a estimé dans le communiqué que le distributeur avait « confirmé la solidité de son modèle » sur l'année écoulée, dans un « contexte d'inflation élevée en Europe ».

Le groupe dit s'être « pleinement mobilisé dans un environnement difficile », atteignant « la grande majorité de ses objectifs opérationnels ». Il dit notamment avoir rempli son objectif annuel « d'économies de coûts », supérieur au milliard d'euros.

Rachat d'actions et réorganisation

Fort de cette performance, le distributeur prévoit « un nouveau programme de rachat d'actions de 700 millions d'euros sur 2024 », année lors de laquelle il estime qu'il devrait « bénéficier de conditions de marché plus favorables en Europe, avec une inflation ralentie et une restauration du pouvoir d'achat des consommateurs ».

« Avec une confiance réaffirmée dans son modèle générateur de liquidités », Carrefour prévoit le paiement d'un dividende de 0,87 euro par action, « en hausse de 55% », décision qui sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale programmée le 24 mai 2024.

Lire aussiL'inflation provoque « un tsunami de déconsommation », selon le patron de Carrefour (Alexandre Bompard)

Une hausse des provisions « liées à des projets de réorganisation » en Europe, ainsi que des « dépréciations » de la valeur d'une centaine de magasins en cours de fermeture au Brésil ont toutefois pesé sur ses résultats. Ces projets de réorganisation interviennent « dans le cadre de la mutualisation européenne », précise le distributeur qui avait annoncé en novembre 2022 « des réductions d'effectifs significatives dans chacun » de ses sièges européens.

Décès du deuxième plus grand actionnaire de Carrefour Homme d'affaires emblématique du Brésil, figure de la grande distribution et sportif émérite, le milliardaire Abilio Diniz, deuxième actionnaire de Carrefour, est mort dimanche à 87 ans. « Abilio Diniz était un aventurier aux mille vies, entrepreneur exceptionnel, sportif de haut niveau, homme de médias et de culture », a réagi lundi sur X (ex-Twitter) Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Né à Sao Paulo, aîné de six enfants, il a hérité du groupe de distribution Pao de Açucar, fondé par son père, immigré venu du Portugal. Le premier magasin du groupe, ouvert en 1948, n'était qu'une simple pâtisserie, baptisée « Pao de Açucar ». Sous sa direction, l'enseigne a été transformée en un empire de la distribution, leader au Brésil avant d'être cédé au groupe français Casino en 2012. Le magazine Forbes estimait à 2 milliards de dollars en février 2024 la fortune de celui qui était une véritable célébrité au Brésil.

(Avec AFP)