Liberté économique : la France peut mieux faire

Les mesures prises par les gouvernements pour réduire l'expansion du coronavirus et de ses variants ont fait reculer la liberté économique dans la plupart des pays, constate le think américain Heritage Foundation qui publie chaque année un classement sur le sujet. La pandémie a laissé des traces et a fait perdre 1,6 point de liberté économique en un an. En raison de ses critères de notation, ce think tank de tendance libéral-conservateur établit notamment un lien de corrélation entre le niveau de la dépense publique, jugée « excessive » pendant la période Covid, et, in fine, la réduction de la liberté économique pour le citoyen.

Singapour reste leader du classement

« Il y a un coût en terme de bien-être humain qui vient s'ajouter au coût immense du nombre de décès provoqués par la maladie elle-même », souligne l'Heritage Foundation dans la 28e édition de son célèbre index, publiée début juillet, qui passe au crible 184 pays.

Une nouvelle fois, l'Etat champion de la liberté économique est Singapour, qui a conservé son statut d'économie la plus libre au monde, suivi par la Suisse, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, qui rétrograde de la deuxième à la quatrième place, tandis que le Luxembourg, Taïwan, l'Estonie rejoignent la catégorie "libre" pour la première fois.

Pour établir cet index, ce centre basé à Washington s'appuie sur quatre critères principaux : le respect de l'état de droit, la taille du gouvernement, l'efficacité des régulations et l'ouverture des marchés. Chacune de ces catégories est notée entre 0 et 100

« Les gouvernements ont réduit les revenus et ont augmenté la vulnérabilité des classes pauvres et moyennes. Les tentatives des gouvernements pour atténuer ces effets dans de nombreux pays impliquent des dépenses déficitaires excessives qui augmentent l'inflation et génèrent d'énormes dettes publiques que les générations futures devront payer.

Les données de cette édition portent sur la deuxième moitié de l'année 2020 et la première de 2021, soit en plein pendant les confinements liés au Covid-19. Concernant le poids de l'inflation qui affole actuellement les banques centrales et les gouvernements, le think tank a établi une moyenne par pays entre 2018 et 2020.

La France présente un premier quinquennat sans tournant majeur

Pour la France, le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas si mauvais aux yeux du think tank qui évoque une « tendance à une légère augmentation de la liberté économique qui s'est poursuivie pendant cinq ans. » Et de détailler : « sous l'impulsion de solides augmentations de ses scores en matière d'État de droit (droits de propriété, efficacité judiciaire et intégrité du gouvernement), la France a enregistré un gain global de liberté économique de 2,6 points depuis 2017 ».

Pour autant, la France s'enlise encore en milieu de tableau de cet Index 2022, occupant la 52e place au niveau mondial, et, pire, s'enfonce à la 31e place sur 45 en ne considérant que la région Europe. Par rapport à 2021, la note de l'Hexagone n'a progressé que de 0,2 point, selon cet indicateur qui est publié depuis 12 ans.

Pour expliquer ce mauvais score, le think tank très suivi par les investisseurs américains souligne que la France obtient l'un des plus faibles scores en matière de dépenses publiques. « Les dépenses publiques ont représenté 57,6 % de la production totale (PIB) au cours des trois dernières années », note Heritage qui évoque une dette publique équivaut à 113,5 % du PIB. Celle-ci est, depuis, passée à plus de 114% du PIB.

D'une année sur l'autre, les notes de la France sont aussi en baisse en matière « d'intégrité du gouvernement », de « santé fiscale » et de liberté de commercer.

La France est d'ailleurs classée dans la troisième catégorie du tableau dite des pays « modérément libres », après « libres » et « principalement libres ». Dans cette catégorie, la France est précédée par le Japon (35e), la Belgique (37e), la Pologne (39e) et l'Espagne (41e). En queue de peloton de ces pays pratiquant modérément la liberté économique, on trouve, entre autres, le Sénégal, le Vietnam, la Grèce, le Benin, la Côte d'Ivoire, ou encore le Mexique.

Russie et Ukraine en bas de tableau

Quant à la catégorie « principalement non libre », on trouve la Russie à la 113e place et l'Ukraine à la 130e dont les économies sont toutes deux frappées par la guerre décidée par Vladimir Poutine le 24 février. Enfin, les catégories « liberté réprimée » et les « non classés » viennent fermer la marche, à l'image des derniers du tableau : la Corée du Nord, bon dernier précédé par le Venezuela, Cuba, le Soudan, ou encore l'Iran (170e). En raison de la mainmise grandissante de la Chine, Hong Kong a été sorti du classement l'an passé.

Parmi les autres surprises de l'édition 2022, l'Australie, qui a connu des confinements drastiques pendant plusieurs mois, a quitté la catégorie "libre" pour passer à "principalement libre" à la 12e place.

Pour le reste de l'année 2022, le think tank prévient qu'« un retour au "business as usual" ne suffira pas. Car, outre l'impact de la pandémie sur les finances publiques, les pays sont confrontés à de nombreux défis structurels à long terme. »

Pour la France, le think tank conservateur observe que « si les manifestations et les grèves de l'opposition se sont calmées, les réformes restent bloquées en raison de la récession économique. »

