Pour contrer l'inflation, la BCE va augmenter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans

Dirigée par Christine Lagarde depuis trois ans, la Banque centrale européenne (BCE) va relever ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans. Un tournant historique. Reste cette question : quelle va en être l'ampleur ? Un quart de point de pourcentage, un demi point ou 50 points de base directement ?

Si cette dernière option est retenue, elle signifierait la fin de l'ère des taux négatifs entamée en 2014. Un taux de -0,5% est aujourd'hui appliqué sur une partie des dépôts bancaires dormant à la BCE, comme mesure incitant à distribuer du crédit et donc contribuer à faire remonter l'inflation, qui a atteint 8,6% en juin sur un an et devrait encore monter dans les mois à venir.

Des crédits immobiliers plus chers

Les conséquences pour les particuliers sont connues : les crédits immobiliers vont coûter plus chers mais, en contrepartie, les produits d'épargne rapporteront plus. Cité par Le Figaro, Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du site spécialisé Good Value For Money, souligne : « On va voir émerger dans les mois qui viennent des produits d'épargne qui vont profiter de ce nouvel environnement ».

Le spectre d'une récession de la zone euro

Les gardiens de l'euro vont devoir toutefois piloter avec prudence ce resserrement du crédit, à un moment où les craintes d'une nouvelle crise de la dette refont surface dans le sillage notamment de l'instabilité politique en Italie et la mise à l'écart de Mario Draghi.

Les incertitudes sur l'approvisionnement de gaz en provenance de Russie risquent par ailleurs de faire plonger la zone euro en récession en cas d'arrêt brutal des livraisons par Moscou. Une hausse trop rapide des taux ne pourrait qu'aggraver la situation. Toute l'Europe attend dans ce contexte de savoir si le gazoduc Nord Stream 1 va rétablir ses livraisons, après plus de 10 jours de complète interruption pour travaux.

Aplanir les écarts entre pays emprunteurs

Pour parer une éventuelle envolée des taux d'emprunt que des pays comme l'Italie, en pleine crise politique, doivent payer pour financer leur endettement, la BCE va aussi dévoiler jeudi les contours d'un nouveau bouclier « anti-fragmentation ».

Il a été conçu pour aplanir les écarts entre taux d'emprunt, ou « spreads », entre pays emprunteurs sans risque, comme l'Allemagne, et d'autres plus fragiles. Des conditions strictes d'utilisation doivent être définies, les gardiens de l'euro n'ont pas le droit d'aider budgétairement les gouvernements.

Or « une crise politique auto-infligée en Italie est le cas d'école où la BCE ne devrait pas intervenir », prévient Frederik Ducrozet, chef économiste chez Pictet.

L'exemple américain

La BCE, avec ce renchérissement du coût du crédit, ne fait que suivre l'exemple de la banque centrale américaine (FED) qui augmente ses taux d'intérêt depuis mars. Fin juillet, ils pourraient même être relevés de 75 points de base.

A noter que le Japon a laisse inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante, conformément aux attentes de la plupart des économistes, tout en relevant sensiblement ses prévisions d'inflation pour le pays.

