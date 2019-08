Macron chargé par le G7 de discuter avec l'Iran

Réunis à Biarritz pour un sommet qui s'est ouvert samedi soir, les dirigeants du G7 ont confié à Emmanuel Macron le rôle de discuter avec l'Iran et d'« adresser un message » à la République islamique, a fait savoir l'Elysée ce dimanche 25 août. L'objectif des échanges à venir est d'« éviter à tout prix que l'Iran se dote de l'arme nucléaire » et d'« arrêter l'escalade dans la région », précise la présidence française.

A cette fin, le chef de l'Etat français a « obtenu de pouvoir discuter et adresser un message aux autorités iraniennes sur la base des échanges » qui ont eu lieu lors du dîner dit informel en ouverture du G7, au pied du phare de Biarritz. La France mène les efforts européens pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien, fragilisé par le retrait des Etats-Unis.

Pas d'accord sur la Russie

En revanche, les dirigeants des sept pays parmi les plus puissants de la planète n'ont pas trouvé d'accord sur la Russie, exclue en mars 2014 du G8, devenu depuis G7, qui regroupe la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Canada et les Etats-Unis - après l'annexion non reconnue par la communauté internationale de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Ils se sont entendus pour « renforcer le dialogue et la coordination » avec Moscou, mais ont estimé qu'il était « trop tôt » pour réintégrer la Russie dans un G8.

Donald Trump avait jugé en début de semaine « approprié » le rétablissement du format G8 avec réintégration de la Russie dès 2020.

Emmanuel Macron, qui a reçu Vladimir Poutine une semaine avant le sommet, a jugé de son côté « pertinent qu'à terme » la Russie puisse rejoindre le G8 mais que ce serait une « erreur stratégique » et une consécration d'une forme d'« impunité » sans avancées dans la résolution du conflit ukrainien sur la base des accords de Minsk. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont également rejeté l'idée de réintégrer à ce stade la Russie, une position partagée par le Canada.

