Mort d'Alexeï Navalny : les Etats-Unis annoncent des « sanctions majeures », l'Europe convoque le chargé d'affaires russe

Tandis que l'invasion russe en Ukraine va fêter son macabre deuxième anniversaire, la mort inexpliquée de l'opposant politique Alexeï Navalny en prison est peut-être un tournant dans le conflit. Mais face à l'escalade de violences, les Occidentaux répondent, pour l'heure, face à la Russie, par l'envoi d'aides militaires ou de sanctions économiques. Ce sera encore le cas, suite au décès en Sibérie orientale de cet opposant emblématique au règne de Vladimir Poutine, un mois avant les élections présidentielles en Russie dont le résultat est déjà connu. Ainsi, les Etats-Unis adopteront vendredi un train de « sanctions majeures » contre Moscou, a annoncé mardi la Maison Blanche.

« A l'initiative du président Biden, nous annoncerons vendredi un ensemble de sanctions majeures afin de tenir la Russie responsable de ce qui est arrivé à M. Navalny », a déclaré John Kirby, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche.

M. Kirby a précisé que ces nouvelles sanctions répondaient également à « tous les actes (de Moscou) s'inscrivant dans cette guerre cruelle et brutale qui fait rage depuis deux ans » en Ukraine.

Pour rappel, les Etats-Unis et l'Europe ont déjà adopté une dizaine de paquets de sanctions économiques et politiques à l'encontre de la Russie ou des personnalités proches du Kremlin.

« Poutine et son gouvernement sont responsables »

La mort de M. Navalny, 47 ans, dans une prison isolée de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans après avoir survécu à un empoisonnement en 2020 dont il accusait le Kremlin, a été annoncée vendredi. Il est mort après trois années de détention.

Selon John Kirby, « quelle que soit l'histoire que le gouvernement russe décidera de raconter au monde, il est clair que le président Poutine et son gouvernement sont responsables ».

Le porte-parole a demandé une « transparence totale de la part du gouvernement russe » sur les circonstances de la mort de l'opposant russe.

Dans la foulée, l'Union européenne a convoqué le chargé d'affaires de la Russie à Bruxelles, Kirill Logvinov, a indiqué mardi le service diplomatique de l'UE.

M. Logvinov est le diplomate russe de plus haut rang en poste auprès de l'UE, après le départ de l'ambassadeur il y a plus d'un an.

Le directeur général du Service européen pour l'action extérieure chargé de la Russie, Michael Siebert, « a appelé la Russie à autoriser une enquête internationale indépendante et transparente » sur le décès de l'opposant et « exhorté la Russie à remettre le corps du défunt à sa famille sans plus tarder ».

La cause de la mort d'Alexeï Navalny n'a pas encore été déterminée, ont fait savoir les enquêteurs russes à la mère de l'opposant politique russe, selon une porte-parole de ce dernier.

Ancien avocat âgé de 47 ans, Alexeï Navalny a perdu connaissance avant de décéder, vendredi, après une promenade dans la colonie pénitentiaire « Polar Wolf » de Kharp, établissement situé à environ 1.900 km au nord-est de Moscou où il purgeait une peine de 30 ans de prison selon les autorités pénitentiaires.

La mère d'Alexeï Navalny a été informée samedi que l'opposant russe avait succombé à « syndrome de mort subite » et qu'une enquête devait être menée avant la remise du corps du défunt à sa famille, a fait savoir son entourage.

Kira Yarmyrsh, la porte-parole d'Alexeï Navalny, a indiqué que la mère et l'avocat de l'opposant politique ont appris que l'enquête sur la cause de la mort avait été prolongée.

« La cause de la mort est indéterminée », a déclaré Kira Yarmyrsh, accusant les autorités russes de mentir.

La mère et les avocats d'Alexeï Navalny n'ont pas pu accéder à la morgue lundi où le corps de l'ancien avocat a été déposé selon les autorités, a-t-elle ajouté.

« A la question de savoir si le corps d'Alexeï était là, l'équipe n'a pas répondu », a ajouté Kira Yarmyrsh.

Moscou revendique une nouvelle avancée

Sur le front militaire, la Russie a revendiqué mardi la reprise du village de Krynky, sur la rive occupée du Dniepr, dans le sud de l'Ukraine, où l'armée de Kiev avait difficilement bâti une tête de pont en octobre dernier, l'une de ses seules avancées après l'échec de sa contre-offensive estivale.

Ce nouveau succès de Moscou a été annoncé par le ministre de la Défense à Vladimir Poutine, peu de temps après la prise par l'armée russe de la ville d'Avdiïvka, dans l'est, et à quelques jours du début de l'entrée de la guerre dans sa troisième année.

« Krynky a été nettoyée, nous contrôlons de facto toute la rive », a assuré Sergueï Choïgou en réponse à une question du président russe au cours d'une réunion entre les deux hommes.

Le retrait ukrainien d'Avdiïvka est une « décision sage », a estimé pour sa part M. Kirby. « Si les Ukrainiens ne sont pas mieux approvisionnés en munitions, le retrait d'Avdiivka pourrait avoir des conséquences plus larges », a-t-il toutefois prévenu.

(Avec agences)