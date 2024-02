Mort de deux ressortissants chinois en mer : Pékin dénonce un acte « sournois » de la part de Taïwan

C'est un incident de plus entre la Chine et Taïwan. Pékin a condamné « vigoureusement » ce mercredi les autorités taïwanaises après la mort en mer de deux ressortissants lors d'un incident qualifié de « sournois » par Pékin.

Dans les faits, un bateau chinois de type vedette « a pénétré illégalement dans les eaux taïwanaises », avant de chavirer mercredi lors d'une course-poursuite avec les garde-côtes taïwanais, a expliqué l'agence de presse de Taïwan CNA. Deux des quatre passagers de l'embarcation sont décédés lors de cet incident qui s'est produit au large des îles Kinmen.

Ces petites îles, qui abritent officiellement près de 140.000 habitants, sont situées à une dizaine de kilomètres de la ville chinoise de Xiamen, et à plus de 150 km de Taïwan. Seules trois d'entre elles sont alors dirigés par Taipei : Wuchiu, Matsu et Kinmen.

« Nous exhortons la partie taïwanaise à faire immédiatement la lumière sur l'incident », a fustigé dans un communiqué Zhu Fenglian, une porte-parole du bureau chinois responsable des affaires taïwanaises. La Chine présente « ses sincères condoléances » aux familles des victimes et « condamne vigoureusement cet incident sournois » qui a entraîné la mort de deux « pêcheurs », ajoute le communiqué.

Lire aussiÉlection de Lai Ching-te à Taïwan : quel impact sur la relation avec Pékin ?

Tensions entre la Chine et Taïwan

Cet incident intervient dans un contexte de vives tensions entre les deux pays. Pour rappel, la Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces bien qu'elle n'exerce aucune souveraineté sur le territoire insulaire de 23 millions d'habitants et ses îles adjacentes. Le président chinois Xi Jinping répète ainsi que la réunification de Taïwan avec la Chine continentale, séparé depuis plus de 70 ans et la fin de la guerre civile chinoise, est inévitable.

Ces dernières années, la Chine a accru sa pression militaire et déployé quasi-quotidiennement des avions de combat ainsi que des navires de guerre autour de l'île. Cent trois avions de combat de Pékin avaient, eux, été repérés dans le ciel des alentours en septembre en l'espace de 24 heures. Taïwan est également de plus en plus survolée par des ballons chinois. Encore vendredi dernier, huit ballons ont été détectés, soit le nombre le plus élevé depuis que le ministère de la Défense a commencé à publier régulièrement des données sur les observations de ces aéronefs en décembre.

Lire aussiLa mafia à Taïwan, ennemi intérieur au service de Pékin

Une élection sous haute tension

L'élection présidentielle taïwanaise, tenue courant janvier et remportée par Lai Ching-te, issu d'un parti militant traditionnellement pour l'indépendance, a encore crispé les relations. En amont du scrutin, Pékin avait averti qu'une victoire de Lai Ching-te conduirait Taïwan à la « guerre » et au « déclin ».

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a même déclaré que l'élection à Taïwan ne changera jamais le fait que l'île fait partie de la « Chine unique ». Taïwan n'a « jamais été un pays et ne le sera jamais », a-t-il réagi. Avant de prévenir : les initiatives en faveur de l'indépendance de Taïwan seront « sévèrement punies ».

Depuis l'élection du 13 janvier, les plus importantes incursions constatées ont été celles de 33 avions de combat chinois, nombre d'entre-elles détectées à deux reprises en janvier autour de Taïwan.

(Avec AFP)