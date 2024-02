Mort de deux ressortissants chinois en mer : Pékin accuse Taïwan de vouloir « dissimuler la vérité »

Une semaine après l'accident mortel près des îles Kinmen, l'émoi est toujours vif. Ce territoire est administré par Taïwan mais situé à seulement cinq kilomètres de la ville chinoise de Xiamen, à l'est du pays. Mercredi 14 février, un bateau de pêche chinois se trouvant non loin de là a été pris en chasse par les garde-côtes taïwanais car il avait, selon eux, pénétré dans des eaux du territoire insulaire qui leur étaient interdites. Les quatre pêcheurs à son bord sont ensuite tombés à l'eau et deux d'entre eux ont péri. Les survivants ont été interpellés puis amenés à Kinmen. Ils sont depuis revenus en Chine continentale ce mardi.

La Chine et Taïwan s'écharpent depuis sur les circonstances de l'accident. « Pour diverses raisons, les autorités taïwanaises cherchent à se soustraire à leurs responsabilités et à dissimuler la vérité sur l'incident », a accusé Zhu Fenglian, une porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises, ce mercredi. « Nous demandons solennellement aux parties concernées à Taïwan de faire part de la réalité des faits au plus vite », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Version contre version

Les autorités taïwanaises ont assuré que leurs garde-côtes n'avaient rien fait de répréhensible. Mais un des deux rescapés a assuré à un média d'État chinois que le bateau de pêche avait chaviré après avoir été percuté par le navire taïwanais.

« Nous condamnons fermement la brutalité de la partie taïwanaise envers les pêcheurs du continent. Nous condamnons fermement la malveillance de la partie taïwanaise », a déclaré Zhu Fenglian. « Nous exprimons également notre vive indignation face aux paroles et aux actes empreints d'inhumanité et d'indifférence de la part de la partie taïwanaise depuis l'incident », a-t-elle encore dit.

De son côté, le président élu de Taïwan, Lai Ching-te, a déclaré ce mercredi appuyer « une application stricte de la loi » par les garde-côtes de l'île, tout en espérant éviter que ne se reproduise une « situation similaire ». Il espère également que les conséquences de l'incident pourront être « gérées correctement », selon Wu Cheng, porte-parole du Parti démocrate progressiste (PDP) au pouvoir.

Des proches des membres de l'équipage décédés sont arrivés à Kinmen ce mardi, accompagnés de représentants de la Société de la Croix-Rouge de Chine. « L'objectif de notre voyage à Kinmen est de comprendre la vérité, d'aider les membres des familles à faire face aux conséquences de l'incident et de ramener les deux survivants », avait indiqué le représentant de l'ONG, Li Zhaohui. Les proches ont refusé d'incinérer les corps, selon un responsable de l'institution qui s'occupe des affaires techniques et commerciales avec la Chine, sans donner de raisons.

Un cas loin d'être isolé

Il n'est pas rare que des navires chinois et taïwanais pénètrent accidentellement dans les eaux de l'autre partie. La députée de Kinmen Chen Yu-jen a déclaré que les garde-côtes chinois avaient arraisonné lundi un navire de croisière taïwanais, après qu'il eut navigué « sur environ un kilomètre » dans les eaux chinoises.

« Lorsque les relations entre les deux parties étaient relativement pacifiques, nous n'arraisonnions pas les bateaux de l'autre (...) C'est parce qu'à l'époque, il y avait un accord tacite et que les deux parties ne prenaient pas de mesures plus sévères », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Mais aujourd'hui, alors que les relations entre les deux rives se sont tendues, la députée a exhorté les bateaux de touristes et les pêcheurs taïwanais à rester dans leurs eaux. « C'est le moyen le plus sûr », a-t-elle souligné.

L'incident risque en tout cas d'envenimer des relations déjà exécrables entre Pékin et Taipei. La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Les relations Pékin-Taipei sont tendues depuis 2016 et l'élection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, du Parti démocrate progressiste (DPP), favorable à l'indépendance et notamment à des liens culturels plus distendus avec la Chine continentale. L'élection en janvier 2024 de son successeur Lai Ching-te, du même parti, a depuis encore davantage tendu les relations bilatérales.

