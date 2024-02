Mort de deux ressortissants chinois en mer : Pékin renforce ses patrouilles à Taïwan

L'incident s'est produit il y a quatre jours, mais la tension entre la Chine et Taïwan n'est toujours pas retombée ce dimanche. Mercredi dernier, un bateau chinois de type vedette « a pénétré illégalement dans les eaux taïwanaises », avant de chavirer mercredi lors d'une course-poursuite avec les garde-côtes taïwanais, a expliqué l'agence de presse de Taïwan CNA.

Des « patrouilles régulières »

Selon les autorités chinoises, ce bateau de pêche, avec à son bord quatre personnes, a été chassé par les autorités taïwanaises des eaux du territoire insulaire, provoquant la chute à l'eau de l'équipage. Deux personnes sont décédées lors de cet incident qui s'est produit au large des îles Kinmen. Des petites îles situées à une dizaine de kilomètres de la ville chinoise de Xiamen, et à plus de 150 km de Taïwan.

« Les gardes-côtes du Fujian vont renforcer la présence des forces de l'ordre en mer et effectueront des patrouilles régulières dans les eaux autour de Xiamen et de Kinmen », a indiqué aujourd'hui Gan Yu, un porte-parole des garde-côtes chinois. Cette décision vise à « maintenir le bon ordre des opérations dans les eaux concernées et à protéger la vie et les biens des pêcheurs », a-t-il souligné dans un communiqué.

Après le drame, le Bureau chinois des Affaires taïwanaises avait exhorté les autorités insulaires « à faire immédiatement la lumière sur l'incident ». De l'autre côté, le Conseil des Affaires du continent, l'organisme taïwanais chargé des relations avec Pékin, avait défendu ses garde-côtes et déploré que l'équipage du bateau « ait refusé de coopérer ».

Les relations Pékin-Taipei sont tendues depuis 2016

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Pékin dit espérer une « réunification pacifique » avec les 23 millions d'habitants de l'île mais n'a jamais refusé d'exclure l'emploi de la force pour y parvenir.

Les relations Pékin-Taipei sont tendues depuis 2016 et l'élection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, du Parti démocrate progressiste (DPP), pro-indépendance et favorable notamment à des liens culturels plus distendus avec la Chine continentale. L'élection en janvier 2024 de son successeur Lai Ching-te, du même parti, a encore tendu les relations bilatérales.

Ces dernières années, la Chine a accru sa pression militaire et déployé quasi-quotidiennement des avions de combat ainsi que des navires de guerre autour de l'île. Cent trois avions de combat de Pékin avaient, eux, été repérés dans le ciel des alentours en septembre en l'espace de 24 heures. Taïwan est également de plus en plus survolée par des ballons chinois.

(avec AFP)