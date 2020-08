Nestlé annonce l'acquisition de l'américain IM HealthScience

Si les détails financiers de la transaction entre Nestlé Health Science et IM HealthScience n'ont pas été dévoilés pour le moment, ses avantages ont été expliqués par communiqué aujourd'hui. « Les produits IMH offrent des solutions éprouvées et fiables pour la gestion diététique de problèmes digestifs spécifiques ainsi que (...) pour la régulation du sommeil », a déclaré le directeur de Nestlé Health Science Greg Behar.

Basée en Floride, IM Healthscience fabrique des compléments alimentaires pour des personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable et de la dyspepsie fonctionnelle. La société propose également des fibres prébiotiques et un complément alimentaire facilitant le sommeil. Ces produits sont disponibles en ligne et chez les détaillants aux États-Unis et au Canada. De son côté, Nestlé Health Science « élabore des solutions nutritionnelles pour renforcer le processus de guérison et améliorer la santé et la qualité de vie », comme précisé sur son site internet.

Après l'annonce, vers 08H15 GMT, l'action de Nestlé restait presque inchangée (+0,06%) à 109,24 francs suisses, alors que le SMI, l'indice des valeurs phares de la Bourse suisse, reculait de 0,38%. Le groupe table sur une croissance organique de 2% à 3% pour l'année 2020, contre 3,5% en 2019, l'épidémie de Covid-19 et le confinement ayant freiné ses prévisions. Son chiffre d'affaires en 2019 s'est élevé à 92,6 milliards de francs suisse.

