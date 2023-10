Nucléaire : en Slovénie, l'unique centrale à l'arrêt après une fuite

L'unique centrale nucléaire de Slovénie a été mise à l'arrêt par mesure de précaution jeudi 5 octobre. « Une fuite a été détectée dans le système primaire de l'enceinte de confinement », a expliqué, dans un communiqué, la centrale nucléaire de Krsko située à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale slovène et près de la frontière avec la Croatie.

« La mise à l'arrêt est nécessaire pour déterminer la source de la fuite et les mesures nécessaires pour la résoudre », est-il précisé. Le dernier arrêt préventif de la centrale nucléaire avait été décidé en 2020, après un tremblement de terre en Croatie qui avait fait sept morts.

Une centrale à la durée de vie prolongée

Cette mesure de précaution est loin d'être anodine. Construit à l'époque yougoslave et entré en service en 1983, l'unique réacteur de type Westinghouse de Krsko couvre 20% des besoins en électricité de la Slovénie et environ 15% de ceux de la Croatie. La centrale est co-administrée par les deux pays depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie.

La centrale devait initialement cesser son activité en 2023, après 40 ans de fonctionnement. Les deux pays ont toutefois convenu de prolonger sa durée de vie de 30 ans. Ils envisagent même la construction d'un deuxième réacteur malgré les inquiétudes suscitées par son âge et les risques sismiques.

En France, la durée de vie des centrales prolongée à 60 ans ?

Ce n'est la seule centrale en Europe à voir sa durée de vie prolongée. En France, l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) a ainsi rendu un avis positif à EDF pour prolonger de dix ans la durée d'exploitation du réacteur numéro 1 de la centrale de Tricastin (Drôme), une première au-delà de 40 ans pour le parc nucléaire français. Après un examen approfondi propre au réacteur du Tricastin, « l'ASN considère que les conclusions du quatrième réexamen périodique du réacteur, les actions prévues par EDF et celles prises en réponse à la décision de l'ASN (...) permettent d'atteindre les objectifs fixés pour ce réexamen périodique », avait indiqué l'autorité dans cet avis, révélé au mois d'août.

La prolongation a été rendue possible par les travaux entrepris par EDF dans le cadre de son programme « Grand carénage », mené depuis 2014 pour rénover le parc nucléaire français et augmenter le niveau de sûreté des réacteurs afin de poursuivre leur exploitation significativement au-delà de 40 ans. Elle prend néanmoins une résonance particulière, quelques mois après l'annonce par l'Elysée du « lancement d'études permettant de préparer la prolongation de la durée de vie des centrales existantes à 60 ans et au-delà », en attendant la construction de réacteurs EPR2 de nouvelle génération.

La facture du « grand carénage », programme de modernisation et prolongation de la durée de vie des centrales au-delà de 40 ans, est évaluée à environ 66 milliards d'euros. Le gouvernement porte aussi un programme de six à 14 réacteurs EPR, estimés à 51,7 milliards pour les six premiers.

