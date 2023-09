Nucléaire : Paris réunit le gratin de l’industrie et appelle à un financement international

« C'est un événement en soi », assure le cabinet de la ministre de la Transition énergétique. Ce jeudi 28 septembre, à l'initiative d'Agnès Pannier-Runacher, une quinzaine de ministres de l'Énergie et plus de 30 dirigeants de l'industrie nucléaire se réuniront à Paris à l'occasion d'une conférence internationale, co-organisée avec l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN). « C'est la première fois que les pays membres de l'OCDE se réunissent autour du nucléaire », souligne l'entourage de la ministre.

Parmi les dirigeants ayant confirmé leur participation : Jonathan Wilkinson, ministre des ressources naturelles du Canada, Young-ghil Cheon, ministre sud-coréen adjoint du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Jennifer Granholm, secrétaire américaine à l'Énergie, ou encore Yasutoshi Nishimura, le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon et Anna Moskwa, la ministre polonaise du Climat et de l'Environnement.

Le PDG de la compagnie nucléaire coréenne sera aussi présent, aux côtés du dirigeant de la société Bruce Power, exploitant huit réacteurs nucléaires au Canada, du patron de l'entreprise suédoise Vattenfall ou encore du dirigeant de l'entreprise publique polonaise PEJ. A noter : l'électricien tricolore EDF ne sera pas représenté par son PDG Luc Rémont, dont les tensions avec l'exécutif se sont accentuées ces derniers jours, mais par Xavier Ursat, le patron du nouveau nucléaire.

Changement de logiciel

Une réunion inimaginable il y a quelques années alors que la catastrophe de Fukushima, survenue en 2011, avait refroidi les ambitions de nombreux pays dans l'atome civil. La lutte contre le changement climatique, couplée aux questions de souveraineté énergétique exacerbées par l'invasion russe de l'Ukraine, ont changé la donne. Du côté du ministère de la Transition énergétique, on loue les fruits portés par l'Alliance européenne du nucléaire bâtie par la ministre tricolore en février dernier et regroupant désormais une quinzaine d'Etats membres : « L'alliance qu'a créée la ministre a permis à certains pays de revoir leur logiciel ».

De fait, de nombreux pays sur le Vieux Continent, entre autres, étudient sérieusement une relance du nucléaire. C'est le cas notamment de la Suède et des Pays-Bas, tandis qu'en Italie, le gouvernement semble de plus en plus ouvert à la perspective de nouvelles constructions. D'autres ont acté un prolongement de leur parc, comme la Belgique. Et il y a « un certain nombre d'Etats qui ont une histoire avec le nucléaire, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie », note l'entourage de la ministre. Varsovie, elle, vient de signer avec l'américain Westinghouse un accord sur la conception d'une première centrale nucléaire en Pologne.

Appel à des financements internationaux

L'objectif de cette conférence internationale ne consiste pas à lancer un programme commun. Il s'agit plutôt « de créer des coopérations industrielles et des habitudes de travail », explique le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. L'idée est « de mettre en commun nos problématiques, nos expériences », poursuit-on. Les participants devront tenter de répondre à une question majeure : comment se coordonner en termes de calendrier sur les constructions de réacteurs ? A l'heure où il faut recréer une filière industrielle en Europe, des chantiers trop concomitants pourraient accentuer les risques de pénuries de main-d'œuvre...

Un autre point clef sera abordé : celui du financement et en particulier du financement international. Lors d'une prise de parole, Agnès Pannier-Runacher devrait encourager les banques multilatérales de développement, les institutions financières internationales et les organisations régionales (dont l'Union européenne) à apporter des financements à l'énergie nucléaire. « Sur ce sujet, il y a encore beaucoup de travail à faire » car « il n'y a pas de financements internationaux , déplore le cabinet de la ministre.