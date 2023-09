Nucléaire : Arnaud Montebourg lance un équipementier français

« Les équipes du Made in France », l'entreprise d'Arnaud Montebourg, a cocréé avec le fonds d'investissement Otium Capital un équipementier du nucléaire français Alfeor. Cette nouvelle entreprise souhaite rassembler des PME sous-traitantes de la filière. Objectif, « contribuer au déploiement de la seule source d'énergie décarbonée, pilotable et souveraine, et participer à la réindustrialisation française », affirme Alfeor dans un communiqué ce mercredi 27 septembre.

« Notre ambition est de créer et construire un équipementier de référence de la filière nucléaire, fournisseur de premier rang des grands donneurs d'ordres », ajoute l'entreprise.

Rassembler les PME pour fournir EDF

Pour ce faire, Alfeor compte « racheter, investir et développer » des PME sous-traitantes de la filière, « afin de fédérer au sein d'une entreprise de taille intermédiaire indépendante leurs savoir-faire à haute-technicité et à forte valeur ajoutée », tels que la chaudronnerie, l'usinage et les contrôles non destructifs qui seront vendus notamment à EDF pour la construction et l'entretien de ces centrales nucléaires.

Les TPE et PME constituent 85% des entreprises actives dans la filière nucléaire française, soit un tissu de plus de 2.500 entreprises employant près de 40.000 salariés, de même source.

L'ancien ministre veut « reconstruire » la filière nucléaire

La filière nucléaire française « a souffert de l'abandon pendant plusieurs décennies. Le moment est venu de la reconstruire », a déclaré l'ancien ministre l'Economie Arnaud Montebourg, cofondateur et président du conseil de surveillance d'Alfeor.

« Le gouvernement, EDF, Framatome la reconstruisent par le haut. Alfeor la reconstruit par le bas en consolidant, unissant, rachetant, investissant dans ces dizaines de PME pour en faire un équipementier de premier rang à capacité et ambition mondiales », a-t-il ajouté, dans le communiqué.

Il s'agit donc d'un projet ambitieux, pour cet habitué des investissements surprenants. Après avoir été ministre sous François Hollande puis avoir tenté un retour en politique infructueux en 2022, l'homme politique s'est spécialisé dans l'entreprenariat. En 2018 déjà, il a fondé l'entreprise productrice de miel « Made in France » « Bleu Blanc Ruche » avant de faire la même chose avec les amandes françaises en cofondant en 2022 « la Compagnie des Amandes ». En 2023, il est aussi nommé président de la maison de ventes aux enchères Pierre Bergé & Associés.

(Avec AFP)