Pénurie de matériaux : les PME américaines cherchent d'autres fournisseurs

Aluminium, bois, acier... la pénurie mondiale de matériaux, due au déséquilibre entre l'offre et la demande depuis le rebond de l'activité économique, ne parvient pas à se résorber. Résultat, les entreprises connaissent encore beaucoup de difficultés d'approvisionnement. Aux Etats-Unis, plus d'une petite entreprise sur trois du secteur manufacturier pense qu'elle devra changer son mode d'approvisionnement dans les six prochains mois, selon une étude du bureau des statistiques (Census) publiée lundi, qui a réalisé cette enquête entre les 12 et 18 juillet.

Les entreprises de l'industrie manufacturière sont les plus frappées par les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement, qui allongent les délais de livraison, parfois considérablement, et font grimper les prix. Tous secteurs d'activité confondus, ce sont 17,7% des petites entreprises qui envisagent de modifier leur chaîne d'approvisionnement dans les six prochains mois aux Etats-Unis, contre 14% seulement en avril, lors de la précédente phase de cette enquête.

Un frein pour la reprise mondiale

En France, près de la moitié des entreprises industrielles connaissaient des difficultés d'approvisionnement en juillet contre 47% en juin. Dans le bâtiment, 60% des entreprises font part de tels problèmes. Le pire se trouve dans l'industrie automobile, avec 83% des entreprises françaises concernées. En juillet, le niveau d'activité en France s'est situé à 1,5% de son niveau d'avant-crise, selon la banque centrale française. Les entreprises ont réussi à s'adapter, mais subissent toujours les difficultés d'approvisionnement et de recrutement.

Lire aussi 3 mnL'activité en France proche de son niveau d'avant-crise, selon la Banque de France

En Allemagne aussi, les entreprises font face à la pénurie de produits comme les semi-conducteurs dans l'automobile ou le bois dans le BTP. La production industrielle allemande a baissé de 1,3% en juin par rapport à mai, déjouant le consensus des analystes qui prévoyaient un rebond de 0,5%, selon Factset. Cette contre-performance vient après celle de mai (-0,8%), révisée à la baisse par l'institut de statistique Destatis. La baisse de la production industrielle d'avril à juin repose principalement sur "des goulets d'étranglement dans les semi-conducteurs, en particulier dans le secteur automobile, qui posent encore des problèmes à l'heure actuelle", note le ministère allemand de l'Economie dans un communiqué.

Lire aussi 3 mnAllemagne : la production industrielle reste pénalisée par les pénuries

Mais trouver de nouveaux fournisseurs, tant aux Etats-Unis qu'à l'international, est un exercice difficile. Près d'une petite entreprise sur cinq a des difficultés à contracter avec des fournisseurs alternatifs outre-Atlantique (13% en avril), et 7,2% peinent avec les fournisseurs étrangers (4,7% en avril). En outre, 38,8% des petites entreprises qui ont répondu à cette enquête ont fait état de retards dans les livraisons des fournisseurs américains, contre seulement 30,9% en avril.

En conséquence, la croissance du secteur manufacturier aux Etats-Unis a de nouveau été moins forte que prévu en juillet, ralentissant pour le deuxième mois d'affilée à cause de ces difficultés qui empêchent les industriels de répondre à la demande, selon l'indice ISM des directeurs d'achat.

(Avec AFP)