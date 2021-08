Quand la pénurie de puces menace la reprise du marché de l’automobile en France

Il n'y a pas que les fabricants de smartphones qui souffrent de la pénurie de semi-conducteurs. L'automobile en paye aussi les pots cassés. Le secteur espérait un rebond des ventes en 2021, après un exercice 2020 miné par la crise sanitaire. Mais celui-ci sera moindre qu'anticipé. Le Comité des constructeurs automobiles (CCFA-PFA) tablait sur un rebond de 9% à 10% en 2021, sachant que les immatriculations de voitures neuves étaient tombées à 1,65 million en 2020, contre 2,21 millions en 2019. Reste qu'aujourd'hui, « nous pensons qu'il risque d'être difficile d'atteindre les 1,8 million de ventes cette année », souligne un porte-parole du CCFA-PFA, ce dimanche, à l'agence Reuters.

Et pour cause : selon les derniers chiffres publiés, les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 35,35% en rythme annuel en juillet. La pénurie de semi-conducteurs pèse, en particulier, sur les livraisons. Renault a prévenu vendredi que la crise des composants électroniques devrait lui faire perdre la production de 200.000 voitures dans le monde cette année, soit deux fois plus que prévu initialement.

Dans l'automobile, les puces sont utilisées partout, et sont tout bonnement essentielles. On en trouve dans les systèmes de direction assistée, dans la gestion du moteur, ou encore le contrôle de freinage et le tableau de bord. Sans elles, les voitures ne peuvent pas sortir des usines. Cette crise ne touche pas que la France : tous les constructeurs européens en pâtissent. En juin dernier, Murat Akse, le directeur des achats de Volkswagen, n'a pas caché son pessimisme. Dans un entretien au quotidien économique Handelsblat, il a estimé que ces défauts d'approvisionnement en puces pourraient s'étirer jusqu'à deux ans.