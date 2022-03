Pénuries alimentaires, chômage, éducation : l'économie afghane vacille depuis l'arrivée des talibans

Alors que la guerre en Ukraine risque d'impacter l'Afghanistan, le pays étant dépendant du blé notamment russe et ukrainien, la population afghane pâtit déjà d'une baisse « significative » de la quantité et de la qualité de nourriture consommée, aussi bien en zones urbaines que rurales. Et ce depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. C'est ce que révèle une enquête de la Banque mondiale parue ce mardi 15 mars, réalisée par téléphone entre octobre et décembre 2021, et à laquelle ont répondu près de 5.000 ménages afghans.

70% des foyers interrogés ont ainsi déclaré ne pas être en mesure d'assurer leurs besoins alimentaires et non-alimentaires élémentaires, soit deux fois plus que lors de la précédente enquête, en mai 2021.

« La population afghane est toujours en mesure de trouver du travail et d'accéder à certains services publics clés », mais « la situation est assez fragile », précise la Banque mondiale. Et d'ajouter : « Une baisse rapide et spectaculaire des résultats en matière de bien-être et d'accès aux services pourrait se produire à moins que les salaires, du moins pour les services clés, puissent être restaurés, et la sécurité alimentaire améliorée ».

La Banque mondiale alerte depuis des mois sur les conditions de vie difficile des Afghans depuis la prise de pouvoir des talibans il y a sept mois. Elle a gelé les programmes d'aide directe mais elle utilise le Fonds spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan (ARTF) pour apporter une aide humanitaire via des agences des Nations unies et des ONG internationales.

Taux de chômage en hausse

En outre, les Afghans sont plus nombreux qu'un an et demi auparavant à être à la recherche d'un emploi, tant dans les zones urbaines que rurales. La quantité de postes disponibles a augmenté dans les campagnes, mais elle a diminué dans les villes et périphéries. En zone urbaine, le taux de chômage est par ailleurs aussi en hausse.

La part des emplois dans le secteur public s'est rétrécie, en raison d'une baisse des emplois dans les services de sécurité et la fonction publique, mais une proportion plus importante de ménages a déclaré travailler en indépendant.

Les travailleurs de tous les secteurs et de toutes les régions du pays ont en tout cas signalé une baisse importante de leurs revenus, ce qui concorde avec les retards signalés dans le paiement des salaires.

Plus d'enfants à l'école, y compris pour les petites filles

S'agissant des enfants, les petits Afghans sont plus nombreux à aller à l'école, même si la proportion de filles scolarisées reste inférieure à celle des garçons. Ceci dit, « la part des ménages qui envoyaient leurs filles à l'école en octobre-décembre 2021 était de 54%, contre 44% au cours de l'année scolaire précédant l'enquête nationale d'octobre à décembre 2019 », relève la Banque mondiale.

« Au niveau primaire, davantage de filles sont scolarisées », avec une hausse « concentrée dans les zones rurales, où les taux de fréquentation de référence étaient plus faibles en 2019, probablement en raison des niveaux élevés d'insécurité ». Ce taux stagne autour de 53% dans les zones urbaines.

Mais les filles arrêtent l'école plus tôt que lors de la précédente enquête puisqu'il y a moins de filles dans « la part des ménages envoyant leurs filles à l'école primaire et secondaire a diminué ».

Quatre fois plus de candidats à l'exil

À Zarandj, ville du sud-ouest de l'Afghanistan frontalière avec l'Iran, le flot de candidats à l'exil atteint 5.000 à 6.000 personnes chaque jour, environ quatre fois plus qu'avant le retour au pouvoir des talibans en août, selon plusieurs passeurs expérimentés. La plupart sont prêts à prendre tous les risques pour échapper à l'effondrement de l'économie afghane, provoqué par le gel de milliards d'avoirs détenus à l'étranger et l'arrêt brutal de l'aide internationale qui portait le pays à bout de bras depuis 20 ans, qui commence à revenir lentement.

Des chiffres contestés par les talibans. « Affirmer que 6.000 Afghans quittent le pays par une seule frontière en une seule journée est de la propagande », a déclaré Mohammad Arsala Kharutai, vice-ministre des Réfugiés et des Rapatriements. « Autant d'Afghans ne partent pas » et « personne ne peut donner de chiffre exact », a-t-il répondu à l'AFP lors d'une conférence de presse à Kaboul à la mi-mars.

Selon un récent rapport de l'Organisation internationale des migrations (OIM), environ 990.000 Afghans ont quitté leur région d'origine entre août et décembre 2021 pour tenter de fuir, principalement vers l'Iran et le Pakistan.

(Avec AFP)