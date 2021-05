Pétrole : réunion cruciale de l'Opep en vue d'une hausse de la production

L'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) se réunissent mardi pour décider de poursuivre la hausse de la production de pétrole entamée début mai. L'Arabie Saoudite et la Russie défendront des positions différentes. Le premier craint les conséquences de la crise sanitaire indienne, tandis que le second veut profiter de la hausse des cours.

