Pour Warren Buffett, le bitcoin "ne produit rien"

L'oracle a parlé... Le multimilliardaire âgé de 91 ans a répondu pendant plus de cinq heures aux questions des actionnaires de Berkshire Hathaway aux côtés de son bras droit Charlie Munger, 98 ans, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la holding qui se tenait pour la première fois depuis 2019 en personne à Omaha, dans le Nebraska. Alors que les marchés vacillent depuis le début de l'année, Berkshire a repéré des opportunités et a acheté plus de 51 milliards de dollars d'actions entre janvier et mars.

La holding a notamment fait passer sa participation dans Chevron de 4,5 milliards fin 2021 à 26 milliards fin mars, la major pétrolière faisant désormais partie du top 4 de ses investissements aux côtés d'American Express, Apple et Bank of America. La société a aussi acquis 14% d'Occidental Petroleum. Elle a également acheté depuis le début de l'année 11% du fabricant d'ordinateurs et imprimantes HP et a augmenté sa participation dans l'éditeur de jeux vidéos Activision, en passe d'être racheté par Microsoft, à 9,5%. Berkshire a par ailleurs prévu de racheter la compagnie d'assurances Alleghany pour 11,6 milliards de dollars.

Résultat: le trésor de guerre de Berkshire, qui a aussi vendu pour 10 milliards d'actions au premier trimestre, a fondu de 147 à 106 milliards de dollars sur la période. Mais les investisseurs ne doivent pas s'inquiéter, a assuré M. Buffett: Berskhire "aura toujours beaucoup de cash" immédiatement disponible pour se protéger en cas de gros temps.

Haro sur le baudet qu'est le bitcoin

Il a profité d'être au podium, où étaient aussi présents Greg Abel, son successeur présomptif, et Ajit Jain, pour lancer quelques piques à Wall Street où, estime-t-il, "ils font beaucoup plus d'argent quand les gens parient comme au casino que quand ils investissent". Que Berkshire ait pu acheter 14% d'Occidental en deux semaines, par exemple, montre que "la plupart des grandes entreprises aux États-Unis sont devenues des jetons de poker".

Quant au bitcoin, "je ne sais pas si dans cinq ans ou dix ans, il vaudra plus ou moins qu'aujourd'hui. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne modifie rien, ne produit rien", a-t-il dit. Son acolyte Charlie Munger s'est aussi moqué du bitcoin, mais aussi de l'application de trading Robinhood et des conseillers financiers. Il a aussi tourné en dérision la proposition d'actionnaires de séparer les rôles de président du conseil d'administration et de directeur général de Berkshire.

"C'est comme si Ulysse revenait de sa victoire dans la guerre de Troie (...) et qu'un inconnu lui disait : je n'aime pas la façon dont tu tenais ta lance quand tu as gagné cette bataille".

La proposition a été rejetée par les actionnaires. Toutes comme plusieurs résolutions demandant que la holding donne plus d'informations sur le changement climatique ou la diversité.

Alors que la question de leur succession se pose de plus en plus au vu de leur page, ni M. Buffett ni M. Munger n'ont donné d'indications sur un possible départ.

Berkshire a vu son bénéfice net chuter de 53% au premier trimestre, à 5,5 milliards de dollars. Les profits opérationnels dégagés par les entreprises que la holding possède, qui vont des compagnies d'assurances aux trains en passant par l'énergie et les desserts glacés, sont restés dans leur ensemble quasiment au même niveau, à 7,04 milliards de dollars.

Mais la valeur des investissements réalisés par la holding sur les marchés, qui peut être très volatile d'un trimestre à l'autre, a plongé depuis le début de l'année, entraînant une perte sur papier de 1,58 milliard de dollars.

La valeur de l'action Berkshire en elle-même s'est bien tenue puisqu'elle s'affiche en hausse de 7% depuis le début de l'année, quand celle de l'indice S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a perdu plus de 13%.

(avec l'AFP)