Warren Buffett investit dans la Fintech à coups de centaines de millions

Longtemps méfiant à l'égard de la technologie, qu'il disait ne pas comprendre, le milliardaire américain Warren Buffett fait de plus en plus d'incursions dans le domaine. Outre Apple, dont il est l'un des plus gros actionnaires, « l'oracle d'Omaha » a multiplié ces derniers mois les investissements dans les technologies financières, ou Fintech. Le Wall Street Journal a révélé que sa société Berkshire Hathaway a récemment investi 600 millions de dollars dans deux entreprises phares du paiement dans les pays émergents.

On savait déjà que la société d'investissement du troisième homme le plus riche du monde (derrière Jeff Bezos et Bill Gates) avait mis cet été un important ticket dans l'entreprise indienne One97, maison-mère de Paytm, dont le système de paiement mobile est utilisé par plus de 300 millions d'Indiens. Warren Buffett avait alors rejoint d'autres prestigieux investisseurs, le Chinois Jack Ma (Alibaba) et le Japonais Masayoshi Son (SoftBank). Cet investissement de 300 millions de dollars environ lui aurait donné une participation de 3% à 4% du capital de cette entreprise extrêmement prometteuse, valorisée plus de 10 milliards de dollars lors de ce tour de table en août dernier.

Après l'Inde, le Brésil

La semaine dernière, Berkshire Hathaway a investi un montant du même ordre dans une autre Fintech qui a le vent en poupe, la brésilienne Stone Pagamentos, ou StoneCo, entrée en Bourse sur le Nasdaq jeudi 25 octobre. Cette plateforme de traitement de paiement, le plus grand acquéreur indépendant du Brésil, a levé 1,5 milliard de dollars et vu son action bondir de 33% le premier jour de sa cotation, portant sa capitalisation à 9 milliards de dollars.

La société du milliardaire octogénaire a acquis 14,16 millions d'actions dans le cadre de l'opération, soit au prix d'introduction de 24 dollars un montant de 340 millions de dollars, comme l'indique le dernier prospectus de StoneCo en date du 26 octobre. Là aussi, Buffett se retrouve aux côtés de Jack Ma : sa filiale Ant Financial, la plus grosse Fintech au monde, qui exploite le système de paiement en ligne Alipay, s'est engagée à investir 100 millions de dollars dans l'entreprise de Sao Paulo.

« Aussi bien Paytm que Stone entrent tout à fait dans le moule des investissements typiques de Berkshire [Hathaway] à au moins deux titres : ils dominent leur marché local et opèrent dans des secteurs régulés », analyse le Wall Street Journal.

Ces investissements sont aussi révélateurs du degré de maturité du secteur de la Fintech, en particulier dans le domaine du paiement, comme on l'a vu avec l'introduction fracassante à Amsterdam de la néerlandaise Adyen en juin dernier.

Toujours soucieux de diversifier son portefeuille au sein de Berkshire Hathaway, Buffett est aussi un actionnaire de premier plan des plus grandes banques américaines, Bank of America (pour environ 18 milliards de dollars) et Wells Fargo (pour 23 milliards), Goldman Sachs (2,8 milliards), Bancorp (5,1 milliards) et Bank of New York Mellon (2,9 milliards), mais aussi American Express (15 milliards de dollars) et Visa (1,4 milliard).