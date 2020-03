Les actions de Warren Buffett, antidotes à la crise

Il y a deux semaines, un vent de panique a soufflé chez les investisseurs, en particulier sur les marchés d'actions, où quelque 5 000 milliards de dollars de capitalisation ont disparu, faisant de cette semaine la pire depuis la crise de 2008. Ils s'affolaient devant la propagation rapide du Covid-19 à travers le monde qui a pour conséquence de gripper l'activité. « L'économie mondiale est en danger », dramatisait l'OCDE qui a d'ores et déjà révisé ses estimations de croissance pour 2020 de 2,9 % à 2,4 %.

Que faire?

Mais que faire ? Peut-être prendre les conseils de vieux sages. Par exemple, ceux que Warren Buffett (89 ans) et son associé, Charlie Munger (96 ans !), patrons de la société Berkshire Hathaway, prodiguent dans leur célèbre lettre annuelle adressée à leurs actionnaires. Leurs résultats prouvent qu'ils n'ont pas besoin du blabla de la com' : depuis 1965, la valeur boursière de Berkshire Hathaway (voir graphique ci-dessous) affiche une progression moyenne annuelle de 20 % quand l'indice S&P 500 (qui regroupe les 500 plus importantes capitalisations américaines) est à 10 %. En cumulé, le résultat est plus spectaculaire grâce aux intérêts composés : + 2 744 062 % contre...