Poutine propose à la Turquie de devenir le nouveau « hub gazier » de l'Europe

Le président russe continue d'avancer ses pions à l'est de l'Europe, tandis que des risques de pénuries n'est pas écarté pour cet hiver sur le Vieux continent. Le leader du Kremlin compte bien utiliser cette impasse pour les Européens qui souffrent de l'arrêt des exportations de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1. Aussi, cette nouvelle infrastructure permettrait « des livraisons vers d'autres pays », et ainsi de continuer à vendre du gaz. Selon Vladimir Poutine, la Turquie s'est avérée être « actuellement l'itinéraire le plus sûr pour les livraisons » de l'hydrocarbure et cela permettrait d'en « définir les prix » qui sont « aujourd'hui exorbitants ».