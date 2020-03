Primaire démocrate : le duel entre Bernie Sanders et Joe Biden

Joe Biden a le vent en poupe. La sénatrice Kamala Harris a annoncé dimanche sur Twitter soutenir l'ancien vice-président des Etats-Unis, âgé de 77 ans, dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre prochain. Kamala Harris avait elle-même sollicité cette investiture, mais elle y a renoncé en décembre avant même le coup d'envoi de la primaire démocrate. Le marathon des primaires du Parti démocrate a franchi une nouvelle étape avec le "Super Tuesday", qui a permis à Joe Biden de confirmer son retour dans la course à l'investiture tandis que Bernie Sanders s'est adjugé la Californie, plus gros enjeu de cette soirée cruciale.

Quatorze Etats désignaient à cette occasion leurs délégués en vue de la convention démocrate de Milwaukee où sera investi, mi-juillet, l'adversaire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain. Le "Super Tuesday" a posé les bases d'un coude-à-coude entre l'ancien vice-président de Barack Obama et le sénateur socialiste du Vermont, qui faisait la course en tête à l'issue des quatre premières étapes de ce marathon. Il a sonné en revanche le glas de l'ancien maire de New York Michael Bloomberg et de la sénatrice Elizabeth Warren.

Trois candidats encore en lice

Les trois candidats démocrates encore en lice (Bernie Sanders, Joe Biden et Tulsi Gabbard) doivent se départager les 3.979 délégués en jeu, répartis Etat par Etat à la proportionnelle entre les candidats ayant obtenu au moins 15% des voix, avec l'objectif d'en réunir une majorité (1.991 au moins) pour s'assurer l'investiture du parti. Bernie Sanders, le sénateur indépendant âgé de 78 ans et doyen des primaires, avait perdu la course à l'investiture démocrate en 2016 contre Hillary Clinton, qu'il avait cependant poussée dans ses retranchements par un discours résolument ancré à gauche. Lors des primaires, il l'avait emporté dans 23 Etats. En 2020, il a réussi un solide démarrage dans la primaire, s'imposant en nombre de voix dans l'Iowa avant de s'imposer dans le New Hampshire et dans le Nevada. Mais le "Super Tuesday" n'a pas été à la hauteur de ses espérances.

Joe Biden, qui a déjà brigué par deux fois, en vain, l'investiture de son parti (1988 puis 2008), a mal démarré. Ses performances dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada lui font craindre un nouvel échec. Figure centriste du Parti démocrate entretenant un lien de proximité avec l'Amérique des "cols bleus", il a pourtant redressé la tête en Caroline du Sud, porté par le vote de la communauté afro-américaine. Il a enregistré les ralliements de Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, et a réunifié le camp des modérés pour signer à l'occasion du "Super Tuesday" une performance de choix, créant notamment la surprise au Texas. Enfin, Tulsi Gabbard, la représentante démocrate d'Hawaï (38 ans), militante pacifiste et ancienne militaire, n'a jamais réussi à faire décoller sa campagne.