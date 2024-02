Royaume-Uni : salariés d'Amazon et livreurs de plateformes ont prévu de faire grève pour la Saint-Valentin

Mauvaise nouvelle pour les amoureux outre-Manche. Des travailleurs du géant internet Amazon ainsi que des livreurs pour des plateformes telles que Deliveroo, Uber Eats et Just Eat ont prévu de faire grève au Royaume-Uni pour la Saint-Valentin. Objectif : demander de meilleurs salaires et conditions de travail.

Dans le détail, sur le compte Instagram Delivery Jobs UK, qui compte environ 2.000 abonnés, un message appelle à débrayer les coursiers pour les plateformes de livraison de repas ou courses le 14 février entre 17 et 22 heures, à l'heure du dîner.

Parallèlement, le syndicat GMB a affiché sur son site internet une déclaration affirmant qu'un mouvement de grève aura lieu dans le vaste site d'Amazon à Coventry « le mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 février avec plus de 1.000 travailleurs qui devraient y prendre part ». Les grévistes d'Amazon demandent notamment un salaire horaire de 15 livres (17,6 euros).

Lire aussiNucléaire : nouveau coup dur pour EDF au Royaume-Uni, le chantier des EPR d'Hinkley Point dérape encore

Une date stratégique

« Le choix de la Saint-Valentin est stratégique, pour avoir un impact maximum et plus de visibilité » car ce jour est l'un des plus « actifs de l'année pour les services de livraisons notamment pour les repas », explique Ulisses, livreur brésilien et porte-parole du groupe Delivery Job UK à l'origine de ce mouvement.

Le groupe prévoit ainsi de tenir des blocages pour « inciter pacifiquement d'autres livreurs à se joindre à » eux, précise-t-il. Les grévistes veulent notamment « créer du chaos en ligne, donner une mauvaise réputation » aux plateformes « de façon à les inciter à engager des discussions avec nous », explique Ulisses. Le groupe demande notamment 5 livres par course, contre entre 2,8 et 4 livres environ actuellement, selon les plateformes.

De leur côté, les entreprises estiment que la majorité de leurs employés sont satisfaits. Un porte-parole d'Uber joint par l'AFP a alors souligné que « la majorité des coursiers sont satisfaits de leur expérience avec l'application (Uber) et nous discutons régulièrement avec les coursiers pour savoir comment améliorer leur expérience ». Également interrogé par l'AFP, un porte-parole d'Amazon a estimé que la grève de Coventry n'aurait pas d'impact sur le service ajoutant que le groupe « examine régulièrement (ses) rémunérations pour s'assurer qu'elles sont compétitives ».

Pourtant, ce n'est pas la première fois que des grèves ont lieu chez Amazon lors de fêtes ou d'événements commerciaux. Ainsi, plusieurs centaines de salariés d'Amazon ont fait grève dans de nombreux pays en pleine journée du Black Friday, l'un des temps forts annuels du commerce. C'était alors le cas au Royaume-Uni et le site de Coventry en faisait partie.

Lire aussiRoyaume-Uni : une livre sterling numérique verra-t-elle le jour en 2024 ?

De multiples grèves au Royaume-Uni

En proie à une sévère crise du coût de la vie, le Royaume-Uni a été confronté à de nombreuses grève ces derniers mois dans de nombreux secteurs, notamment celui de la santé. Les mouvements de grève au Royaume-Uni face à la crise du pouvoir d'achat ont démarré dans les transports mais se sont étendus à de très nombreuses professions : avocats, fonctionnaires, professeurs d'université, aux enseignants, à la santé, etc. L'Office national des statistiques a alors comptabilisé que depuis le début des mouvements de grèves commencés mi-2022, plus de cinq millions de journées ont été perdues.

Encore début janvier, les jeunes médecins avaient démarré une grève de six jours, une longueur inédite pour le système de santé public britannique déjà à bout de souffle. Après de nombreux débrayages ces derniers mois, les « junior doctors », ces médecins au statut proche de celui des internes en France, réclament des augmentations de salaire. Ils durcissent leur mobilisation, faute d'accord trouvé avec le gouvernement face à la crise provoquée par l'inflation. Selon le quotidien The Times, près d'un million de rendez-vous ont alors été annulés au total à cause des grèves des jeunes docteurs.

Enfin, d'après la presse britannique et américaine, des grèves pour la St Valentin auront également lieu en Amérique du nord. De quoi briser les plans de certains couples, cette fois outre-Atlantique.

(Avec AFP)