Royaume-Uni : un taux de chômage à 3,9%, au plus bas depuis 1975

Malgré les incertitudes liées au Brexit, le marché de l'emploi au Royaume-Uni reste dynamique, selon les chiffres de l'Office national de la statistique publiés ce mardi. Outre-Manche, les créations d'emplois ont atteint leur rythme le plus élevé depuis trois ans sur les trois mois à fin janvier, le marché du travail semblant échapper à la tendance au ralentissement de l'économie. Le nombre de personnes occupant un emploi a augmenté de 222.000 et le taux de chômage a diminué à 3,9%, son plus bas niveau depuis janvier 1975.

Cette baisse du taux de chômage constitue une surprise pour les économistes qui s'attendait à un chiffre stable, 4%, selon un consensus établi par Bloomberg.

Les salaires encore en nette hausse

Selon l'ONS, les salaires ont par ailleurs encore nettement progressé de 3,4% sur un an, soit bien plus que l'inflation, alors que le consensus attendait une progression de 3,2%. Sur le seul mois de janvier, il a augmenté de 3,7% sur un an.

Accélération de la croissance en janvier, mais elle reste atone en tendance

Le PIB a augmenté de 0,5% en janvier, le pourcentage le plus élevé depuis décembre 2016, après une contraction de 0,4% en décembre mais tendanciellement, la croissance reste atone. Sur une période de trois mois à fin janvier, la croissance n'est que de 0,2% comme au dernier trimestre de 2018.

Le secteur des services, qui représente 80% environ de l'économie privée, a connu une croissance de 0,3% en janvier après une contraction de 0,2% en décembre et affiche une progression de 0,5% sur une période de trois mois.

La production manufacturière a augmenté pour la première fois en sept mois en janvier, de 0,8%, mais elle fléchit de 0,7% sur une période de trois mois.

Par ailleurs, le déficit commercial marchand a été en janvier le plus élevé depuis juin 2017, à 13,084 milliards de livres. Les exportations ont fléchi de 0,7% sur trois mois, tandis que les importations ont augmenté de 2,0% en volume.

(avec AFP et Reuters)