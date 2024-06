Russie : le Français arrêté pour espionnage inculpé de collecte de renseignements militaires

Le ressortissant français Laurent Vinatier, arrêté à Moscou sur des accusations d'espionnage, a été inculpé de collecte de renseignements militaires, a rapporté ce vendredi l'agence TASS citant le comité d'enquête.

Jeudi, Le comité d'enquête russe a diffusé la vidéo de l'interpellation dans un restaurant de la capitale de l'homme de 48 ans, représentant de l'ONG suisse Centre pour le dialogue humanitaire. Ce dernier a été interpellé pour ne pas s'être déclaré « agent de l'étranger » et il est soupçonné d'avoir collecté des informations pouvant être utilisées contre la sécurité nationale de la Russie.

Le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a affirmé sur Telegram que ce ressortissant français est soupçonné d'avoir « collecté des informations dans le domaine des activités militaires et militaro-techniques de la Fédération de Russie (...) pendant plusieurs années ». Selon les autorités russes, il n'aurait, de plus, « pas respecté l'obligation établie par la législation de la Fédération de Russie de soumettre aux autorités compétentes les documents nécessaires à l'inscription au registre des agents étrangers ». Toujours selon les autorités russes, l'homme se serait rendu « à plusieurs reprises » en Russie, « notamment à Moscou » et aurait rencontré des citoyens russes.

Lire aussi« Nos dirigeants n'ont pas perçu la réalité du régime de Poutine » (Nicolas Tenzer, géopolitologue enseignant à Sciences Po)

Macron affirme qu'il « recevra toutes les protections consulaires »

Quelques heures après l'annonce de l'arrestation, le président français Emmanuel Macron a confirmé jeudi soir qu'un ressortissant français avait été arrêté en Russie.

« Oui, un de nos compatriotes a été arrêté en Russie, (...) il s'agit d'un de nos compatriotes qui travaille pour une ONG suisse fondée par un ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan et qui fait de la diplomatie » a-t-il déclaré jeudi soir.

Emmanuel Macron a toutefois nié les accusations d'espionnage formulées à son encontre par les autorités russes, dénonçant une campagne d'« intoxication » de Moscou en parallèle à la guerre en Ukraine. Le président a aussi affirmé que le Français arrêté « recevra toutes les protections consulaires » prévues dans ce cas-là.

Une montée des tensions

Cette arrestation intervient en pleines tensions politico-militaires entre Paris et Moscou. Après la récente annonce de l'Elysée sur un possible envoi de conseillers militaires français au Donbass, le Kremlin a prévenu qu'ils seront ciblés et éliminés. Les tensions vont aussi croissant entre la Russie et la Suisse, à la veille de la tenue d'une « conférence pour la paix » le 15 juin à Bürgenstock, où Moscou a décidé de n'envoyer aucune délégation.

Moscou enchaîne les provocations. Le 1er juin, les Parisiens ont découvert, au pied de la Tour Eiffel, des cercueils recouverts d'un drapeau français portant l'inscription « soldats français de l'Ukraine ». Puis, le 3 juin, la direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) a arrêté un Russo-Ukrainien, à Roissy-en-France (Val-d'Oise), soupçonné d'avoir voulu mener une action violente.