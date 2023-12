Sécurité nationale : les Etats-Unis enquêtent sur l'importation de puces chinoises par leurs entreprises

Les Etats-Unis veulent garder leur avance, « de plusieurs années » sur la Chine dans la conception de semi-conducteurs. Pour y parvenir, le pays va lancer une enquête auprès de ses entreprises afin de déterminer comment elles se fournissent en semi-conducteurs fabriqués en Chine.

Cette enquête « éclairera la politique américaine visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, à promouvoir des conditions de concurrence équitables pour la production de puces traditionnelles et à réduire les risques pour la sécurité nationale posés par la Chine », a annoncé jeudi dans un communiqué le département du Commerce. La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a souligné que « le gouvernement ne peut à lui seul créer et maintenir une chaîne d'approvisionnement solide, nous avons besoin de la participation de l'industrie ».

Pouvoir prendre des mesures proactives

L'enquête fait suite à un rapport, qui a été rendu le 12 décembre par une commission parlementaire américaine, qui appelle à une « réinitialisation » des relations économiques qu'entretiennent les Etats-Unis avec la Chine. Parmi les 150 propositions de ce rapport figurait en bonne place la hausse des droits de douane pour certains produits.

« Au cours des dernières années, nous avons constaté des signes potentiels de pratiques inquiétantes de la part de la Chine visant à accroître la production de semi-conducteurs par leurs entreprises et à rendre plus difficile la concurrence pour les entreprises américaines », précise Gina Raimondo dans le communiqué.

Le ministère du Commerce explique ainsi vouloir prendre « des mesures proactives pour évaluer la chaîne d'approvisionnement américaine en semi-conducteurs en collectant des données auprès des entreprises américaines sur l'approvisionnement de leurs puces », souligne la secrétaire au Commerce. Le communiqué précise que les sociétés dont le siège social est aux États-Unis représentent environ la moitié du chiffre d'affaires mondial des semi-conducteurs, « mais sont confrontées à une concurrence intense soutenue par des subventions croissantes des gouvernements étrangers ».

« La Chine n'est pas notre amie »

Début décembre, Gina Raimondo avait aussi appelé les élus du Congrès, la Silicon Valley et les alliés des Etats-Unis à empêcher la Chine d'accéder aux semi-conducteurs et technologies de pointe cruciales en termes de sécurité nationale. Elle a aussi évoqué la « menace la plus importante que nous ayons jamais connue » et lancé : « la Chine n'est pas notre amie », lors d'un forum annuel sur la défense nationale à Simi Valley, en Californie.

Plus tôt en octobre, Gina Raimondo avait, en outre, dévoilé une série de nouvelles restrictions à l'exportation des puces les plus performantes vers la Chine, notamment celles utilisées pour le développement de l'intelligence artificielle (IA), pour prévenir leur utilisation par Pékin à des fins militaires. « Je sais qu'il y a dans le public des patrons d'entreprises de semi-conducteurs qui ne sont pas très contents, parce qu'ils perdent des revenus. Mais c'est la vie. La protection de notre sécurité nationale est plus importante que les revenus à court terme », avait alors expliqué la ministre du Commerce.

« La démocratie est bonne pour les affaires. Sur le long terme, cela vaut le coup de travailler avec nous pour défendre la sécurité nationale de notre pays. L'Amérique est le leader mondial en matière d'intelligence artificielle et dans la conception de semi-conducteurs avancés », avait-elle continué. Et d'ajouter : « C'est grâce à notre secteur privé et grâce à notre secteur public, qui investit, que nous avons quelques années d'avance sur la Chine. Il n'est pas question de les laisser rattraper leur retard. »

L'américain Nvidia voudrait établir une base au Vietnam

Les entreprises américaines ne restent pas les bras croisés. Ainsi, mi-décembre, le géant américain des puces Nvidia a annoncé vouloir établir une base au Vietnam pour développer son industrie des semi-conducteurs. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les craintes concernant la dépendance des Etats-Unis à l'égard de la Chine en termes de ressources stratégiques stimulent les investissements dans l'industrie en pleine croissance des semi-conducteurs au Vietnam. Le Vietnam compte environ 6.000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs, mais souhaite en compter 50.000 d'ici 2030.

La Chine interdit l'exportation de technologies liées aux métaux stratégiques

De son côté, la Chine a annoncé, jeudi, qu'elle allait stopper l'exportation d'une série de technologies liées à l'extraction des terres rares, cet ensemble de 17 éléments utilisés dans des produits technologiques de pointe. Une décision qui constitue un tournant dans l'histoire du commerce mondial tant ces métaux sont indispensables pour le développement de nombreuses technologies (batteries électriques, puces, smartphones, écrans LCD, Internet, éoliennes, et équipements militaires...).

Pour rappel, la seconde économie mondiale contrôle aujourd'hui environ les trois-quarts de la production de ces terres rares. La Chine entend, de cette façon, contrarier tout effort de développement de ce secteur dans d'autres pays et ainsi prendre le leadership en la matière.

(Avec AFP)