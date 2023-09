Séisme au Maroc : 2.862 morts et 2.562 blessés selon le dernier bilan

Le bilan du séisme qui a frappé le Maroc ne cesse de s'alourdir. Le tremblement de terre le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de 60 ans, a détruit vendredi soir des villages entiers dans une région située au sud-ouest de Marrakech (centre), et 2.862 vies ainsi que 2.562 blessés, d'après les derniers chiffres publiés lundi. L'épicentre de la secousse se trouve dans une zone montagneuse du Haut-Atlas, rendue difficile d'accès par les éboulements et la coupure des communications, et secourue en hélicoptères.

Lire aussiLa France tente d'éteindre la polémique sur l'aide au Maroc après le séisme

Pour mener les opérations de sauvetage, le Maroc n'a accepté les offres que de quatre pays d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage, à savoir l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis. La proposition d'Emmanuel Macron dès samedi matin d'intervenir « à la seconde » où les autorités marocaines le demanderaient n'a pas été acceptée.

Le gouvernement promet des indemnités aux habitants

Le Maroc a justifié sa position en estimant notamment « qu'une absence de coordination pourrait être contre-productive ». D'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir « si les besoins devaient évoluer », a précisé le gouvernement marocain. Pierre Vermeren, historien et professeur à l'Université de la Sorbonne, estime, dans un entretien à l'AFP, que le choix de Rabat marque un « signe politique clair » du froid entre les deux pays. Une tension marquée par l'absence actuelle d'un ambassadeur du Maroc en France.

Le séisme de vendredi soir était d'une magnitude 7 d'après le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), soit le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc mais aussi le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui avait terrassé Agadir, sur la côte ouest du pays, le 29 février 1960 : entre 12.000 et 15.000 personnes avaient alors péri.

Lire aussiSéisme au Maroc : beaucoup de maisons n'étaient pas assurées (Scor)

Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, a assuré lundi lors d'une réunion consacrée à la reconstruction des logements détruits dans les zones sinistrées que les citoyens touchés « recevront des indemnités (...) une offre claire sera annoncée prochainement ». Selon lui, des solutions sont actuellement à l'étude pour les nombreuses personnes sans abri.