Séisme au Maroc : Paris annonce une aide de 5 millions d'euros, et dément toute « querelle » avec Rabat

[Article publié le lundi 11 septembre 2023 à 09h48 et mis à jour à 10h19] La diplomatie française use d'autres canaux pour apporter de l'aide aux sinistrés au Maroc. Une aide de 5 millions d'euros va être débloquée par la France pour aider les ONG qui sont actuellement « sur place » et apportent leur secours après le séisme meurtrier survenu vendredi dans le pays et qui a fait plus de 2.100 morts, a annoncé la ministre française des Affaires étrangères au micro de BFMTV, ce lundi.

Maroc: Catherine Colonna (@MinColonna), ministre de l'Europe et des Affaires étrangères annonce que la France va déployer 5 millions d'euros pour les ONG sur place pic.twitter.com/pg3D1P4Hqd — BFMTV (@BFMTV) September 11, 2023

Cette annonce intervient alors que, la veille, le Maroc a annoncé avoir accepté l'aide de quatre pays seulement : l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats arabes unis. Les équipes de sauvetage de ces pays « sont entrées ce jour (dimanche) en contact » avec leurs homologues au Maroc en vue de coordonner leurs efforts, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

« Le Maroc est un pays souverain »

Tout en remerciant tous les pays qui ont proposé l'envoi de secouristes, le ministère affirme que le Maroc a accepté celle de quatre d'entre eux uniquement « après avoir procédé à une évaluation minutieuse des besoins sur le terrain et en tenant compte du fait qu'une absence de coordination pourrait être contre-productive ». D'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir « si les besoins devaient évoluer », précise le communiqué.

Les relations entre la France et le Maroc sont difficiles depuis que le président Emmanuel Macron s'efforce de se rapprocher avec l'Algérie. Depuis des mois, il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc en France et la visite du président français au Maroc ne s'est toujours pas concrétisée.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé lundi à ne pas créer de « mauvaise polémique » autour de l'aide éventuelle de la France. « C'est une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée », a-t-elle déclaré.

« Le Maroc est un pays souverain et c'est à lui d'organiser les secours », a réagi Catherine Colonna sur la chaîne d'information BFMTV, précisant que le pays n'avait « refusé aucune aide » venant notamment de Paris, et démentant ainsi toute « querelle » avec Rabat.

La France est prête à « intervenir » pour venir en aide au Maroc « à la seconde » où les autorités marocaines le demanderont, avait déclaré dimanche le président Emmanuel Macron.

« Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile », a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 à New Delhi, qualifiant le séisme de « tragédie qui nous touche tous ».

Catherine Colonna a assuré que les relations étaient loin d'être rompues, soulignant qu'Emmanuel Macron avait échangé « à de nombreuses reprises » au cours de l'été avec le roi du Maroc Mohammed VI. Elle a, elle-même, longuement échangé avec son homologue marocain dimanche. « Tous le contacts sont pris à tous les niveaux. Mettons ça (les tensions) de côté. Des gens souffrent. Des gens ont besoin d'aide », a-t-elle insisté.

2.122 morts et 2.421 blessés

Une véritable course contre la montre s'est engagée. Les secouristes ont accéléré les recherches dimanche pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres de villages rasés par le puissant séisme qui a touché le sud-ouest de la cité touristique de Marrakech. De magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), il est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc.

Il a fait au moins 2.122 morts et 2.421 blessés, selon un dernier bilan publié dans l'après-midi par le ministère de l'Intérieur, un bilan susceptible de s'aggraver. Selon la télévision publique, « plus de 18.000 familles ont été affectées » par le séisme dans la province d'Al-Haouz, où plus de la moitié des morts (1.351) ont été recensés. Des tentes ont été dressées dans plusieurs villages pour abriter ces familles. Le ministère de l'Education a annoncé dimanche la « suspension » des cours des écoles dans les localités les plus touchées par le séisme dans cette province à partir de ce lundi.

Un deuil national de trois jours a été décrété samedi. Les drapeaux sur les bâtiments officiels ont été mis en berne et une « prière de l'absent » a été accomplie dans l'ensemble des mosquées du royaume pour l'âme des victimes.

(Avec AFP)