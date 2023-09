Séisme au Maroc : 300.000 personnes touchées, des pays du monde entier proposent leur aide

Vendredi, aux alentours de 23h11 heure locale, un puissant tremblement de terre s'est déclenché dans la province montagneuse d'Al Haouz, au centre du Maroc. Avec une magnitude évaluée à 6,8 (sur 10) par l'Institut de géophysique américain, le séisme a été ressenti sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, en plus de détruire presque entièrement les villages de Tafeghaghte et Moulay Brahim, situés proches de l'épicentre.

D'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur marocain, publié dimanche dans l'après-midi, le nombre de morts s'élève déjà à 2.122, alors que les premiers secours cherchent encore les décombres. Plus de trois quarts de ces décès ont été recensées dans la province d'Al Haouz et dans la région voisine de Taroudant. A ce bilan s'ajoute déjà le compte de 2.421 blessés, dont au moins 1.404 sont dans un état très grave (une précision seulement donnée dans le bilan de samedi. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, plus de 300.000 personnes sont affectées par le désastre.

Une aide internationale d'urgence... en attente

« Les prochaines 24 à 48 heures vont être cruciales pour sauver des vies », prévenait Caroline Holt, la directrice des opérations du Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans les heures suivant le séisme. Sur instructions du roi Mohammed VI, l'armée marocaine a déployé « des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres » d'après l'agence de presse marocaine MAP.

Pour soutenir cet effort d'urgence, des nombreux Etats (dont la France, Israël, la Turquie, le Koweït...) ont rapidement offert l'appui de leurs unités spécialisées au pays sinistré. Mais pour l'instant, ce dernier n'accepte l'aide qu'au compte goutte. Trois pays ont ainsi été appelés à l'effort de recherche : l'Espagne, qui a envoyé 56 secouristes militaires et quatre chiens pour inspecter les décombres, le Qatar avec 87 personnes et cinq chiens de recherche et la Tunisie. Interrogée par BFM TV, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anne-Claire Legendre ne s'étonne pas de la situation. D'après elle, « il y a tout un travail d'évaluation qui est nécessaire pour pouvoir faire une demande d'aide et établir les besoins nécessaires à la conduite des opérations. C'est en fonction des besoins évalués que cet appel à l'aide internationale pourra être fait, s'il est fait. Cela demande tout un effort de coordination car ce type d'opération est très complexe à mener et demande une organisation extrêmement rigoureuse. »

Mais ce constat ne fait pas l'unanimité. Au micro de France Inter, Arnaud Fraisse, le président de l'ONG française « Secouristes sans frontières » spécialisée notamment dans la réponse aux séismes, a fustigé le gouvernement marocain, qui tarderait trop à accepter les équipes de secours. « Normalement, on aurait voulu prendre un avion qui décolle dans une minute à Orly. Malheureusement, on n'a toujours pas eu l'accord du gouvernement marocain [...] On va attendre jusqu'à demain, je dirais, et si demain matin on n'a pas le feu vert, on ne partira pas », déplorait-il ce matin.

Une aide sur la durée sera nécessaire

Parmi les Etats pressés au chevet du Maroc, l'Hexagone a fait amplement part de ses intentions. « La France se tient prête à aider aux premiers secours .Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile », a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du sommet du G20 à New Delhi.

Le chef de l'Etat a ajouté que la France soutiendrait aussi le Maroc face aux conséquences du sinistre : « nous avons ce matin mobilisé la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne et l'Union africaine pour marquer ensemble un engagement fort de soutien au Maroc, au peuple marocain, pour la reconstruction et l'aide financière dans ce contexte. » Le Quai d'Orsay a précisé que déjà plus de deux millions d'euros sont sur la table pour venir en aide au pays sinistré, et que des entreprises proposent d'ores et déjà leur soutien.

Car au-delà de l'urgence, les ONG telles que le Secours Populaire ou la Fondation de France se préparent déjà à l'accompagnement sur la durée du pays sinistré, avec de premiers appels aux dons. Il faudra aider les milliers de nouveaux sans-abris à trouver un logement, accompagner psychologiquement les habitants traumatisés ou encore aider à reconstruire les infrastructures détruites. La Croix-Rouge internationale a de son côté alerté samedi la communauté internationale sur l'importance des besoins du Maroc, évoquant des besoins pour des mois, « voire des années de réponse ».

A Marrakech, une partie du pays pense déjà à l'après

Dans le Haut Atlas, proche de l'épicentre, les journalistes sur place font le récit d'habitants qui ont déjà passé leur deuxième nuit sans toit -même provisoire. Les maisons argileuses, particulières à la région, n'ont pour beaucoup pas tenu. Et de par leur isolement géographique, certains villages parmi les plus touchés tardent à recevoir l'aide gouvernementale, alors qu'ils se retrouvent sans eau ni électricité. Samedi, le gouvernement a annoncé qu'il redoublait d'effort pour amener de l'eau, de la nourriture, des tentes et des couvertures dans les provinces sinistrées. Dans l'attente, une aide intercommunale se met en place.

Mais le symbole du sinistre à l'international est plutôt la ville de Marrakech, située à 72 kilomètres au nord-est de l'épicentre. Touristique, connue pour son centre historique et ses mosaïques, la ville a subi plusieurs effondrement, et le décès d'au moins 13 de ses habitants. Et désormais, une nouvelle inquiétude pointe déjà à l'horizon : le tourisme, dont dépend financièrement la ville, va-t-il s'effondrer à son tour ? Dans Le Monde, certains promoteurs rappellent que la cité peut déjà fonctionner à la normale, dans l'espoir de ne pas effrayer les touristes, dont le nombre revenait enfin à la normale après les années Covid. Le Seto, qui regroupe environ 70 des plus grands tour-opérateurs français, indiquait également que les clients se trouvant dans les hôtels de Marrakech n'avaient subi, à leur connaissance, aucun dommage. Par ailleurs, les vols d'Air France vers le Maroc sont tous maintenus, même si la compagnie aérienne, à l'instar de certains opérateurs, déploie des mesures pour faciliter le report de vacances.

Des pays du monde entier ont proposé leur aide au Maroc Espagne L'Espagne a annoncé avoir envoyé dimanche une équipe de 56 secouristes au Maroc, après avoir reçu une demande d'aide officielle de Rabat. Un avion militaire A400 a décollé de Saragosse (nord-est) avec l'équipe de secouristes à destination de Marrakech pour « aider à la recherche et au sauvetage des survivants », selon le ministère espagnol de la Défense. Les secouristes, accompagnés de quatre chiens, appartiennent à l'Unité militaire d'urgence espagnole (UME) spécialisée dans la gestion des catastrophes naturelles. L'Espagne se prépare à envoyer un deuxième avion avec une équipe de secours dirigée par le gouvernement régional de Madrid. Etats-Unis Le conseiller adjoint à la Sécurité nationale des États-Unis, Jon Finer, a indiqué que son pays avait « fait savoir très clairement au gouvernement marocain être prêt à fournir une assistance significative. « Nous avons des équipes de recherche et de sauvetage prêtes à se déployer » et « nous sommes également prêts à débloquer des fonds au moment opportun pour aider les Marocains à se relever et à faire face à cette horrible tragédie », a-t-il ajouté. « L'Agence américaine pour le développement international, qui dirige nos efforts, se mobilise, et nous attendons que le gouvernement marocain nous dise comment nous pouvons l'aider au mieux », a déclaré de son côté le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken sur ABC, en se disant « de tout cœur avec le peuple marocain ». France Le président français Emmanuel Macron, qui a évoqué une « tragédie qui nous touche tous », a indiqué que Paris avait « mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile ». « A la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée (...) maintenant c'est évidemment aux autorités marocaines d'en décider en fonction de leur évaluation sur le terrain et pour que ce soit fait en bon ordre », a-t-il insisté. Une équipe de pompiers bénévoles français originaires de la région de Lyon (centre-est) est d'ores et déjà arrivée au Maroc dimanche pour participer à des opérations de secours à une cinquantaine de km de Marrakech, selon les autorités. Ils sont accompagnés d'un maître-chien avec son canidé, et apportent environ 300 kilos de matériel. De son côté, le Secours populaire français a annoncé que plusieurs de ses dirigeants allaient se rendre sur place lundi pour une « mission de solidarité », et le déblocage d'une enveloppe de 100.000 euros pour les victimes. Suisse La Suisse a proposé des abris temporaires, du matériel de traitement et de distribution d'eau, des installations sanitaires et des kits d'hygiène. La livraison de ce matériel serait accompagnée par des experts du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA). Le ministère suisse des Affaires étrangères avait indiqué samedi soir ne pas avoir encore reçu de réponse à cette proposition. Belgique La Défense belge a annoncé samedi que le service de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger (B-Fast) était activé pour répondre aux demandes d'aide que formuleront les autorités marocaines (hôpitaux de campagne, mobiles, avec équipements d'intervention en urgence et personnel médical). Aucune demande en ce sens n'a encore été rendue publique. La région Flandre, la plus peuplée de Belgique où vit une forte communauté marocaine, a annoncé une aide d'urgence de 200.000 euros par le biais de la Croix-Rouge. La Wallonie, la région francophone du sud du pays, s'est engagée de son côté à dégager « une aide immédiate de 500.000 euros ». Italie L'Italie a proposé l'aide de son agence de protection civile et de ses pompiers, tandis que l'Église catholique italienne a envoyé 300.000 euros par l'intermédiaire de Caritas Italie. Turquie La Turquie a proposé samedi l'envoi de 265 secouristes et de 1.000 tentes, sans réponse du Maroc rendue publique à ce stade. Pologne Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a indiqué que son pays était « prêt à offrir l'aide nécessaire, y compris une équipe de secours ». Moyen-Orient Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé que « l'État d'Israël fournira toute l'assistance possible au Maroc, y compris, s'il le souhaite, une équipe de recherche et de sauvetage ». Son homologue irakien Mohamed Chia al-Soudani s'est aussi dit « prêt à fournir toute forme d'assistance » tandis que le roi de Jordanie Abdallah II a ordonné à son gouvernement « d'apporter toute l'aide nécessaire au Maroc ». Le Qatar avait annoncé qu'une équipe de secours allait partir de Doha samedi soir. Organisations Emmanujel Macron, à la fin du G20 à New Delhi, a signé avec le Premier ministre indien Narendra Modi, le président des Comores Azali Assoumani actuellement à la tête de l'Union africaine, et les dirigeants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Commission européenne, une déclaration conjointe promettant de « fournir toute l'assistance nécessaire aux besoins urgents de court-terme ainsi qu'aux efforts de reconstruction ». La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a débloqué un million de francs suisses (1,1 million de dollars) de son Fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes afin de soutenir le travail du Croissant-Rouge marocain. Entreprises L'entreprise pharmaceutique AstraZeneca a annoncé qu'elle allait « verser plus d'un million de dollars afin de soutenir les secours immédiats avec les principaux partenaires humanitaires mondiaux sans but lucratif mais aussi d'offrir des dons aux collaborateurs qui en ont besoin ». (AFP)

Article publié dimanche à 15h15, mise à jour à 18h35 avec le nouveau bilan humain.