Tarif d'électricité : UFC-Que Choisir saisit le Conseil d'État pour annuler la hausse de 6%

L'association de défense des consommateurs (CLCV) a tancé, ce vendredi 31 mai, le gouvernement quant à la hausse de près de 6 % du tarif réglementé de l'électricité, qui entrera en vigueur samedi 1er juin. Aussi, l'organisme, en partenariat avec UFC-Que Choisir, a décidé de saisir le Conseil d'État pour faire annuler cette augmentation. "On va saisir le Conseil d'État, la juridiction compétente, d'ici à peu près quinze jours pour tenter fermement de faire annuler cette hausse" du tarif, a affirmé François Carlier, délégué général de la CLCV sur RTL.

Selon ce dernier, une moitié de renchérissement de la tarification correspond "à l'évolution des coûts d'EDF telle qu'estimée par la CRE", mais le reste de la hausse vise simplement à soutenir les fournisseurs d'électricité alternatifs afin que "la concurrence (sur ce marché) reste compétitive" et survive. "Cela fait une bonne dizaine d'années que le marché a été libéralisé, le fait qu'on soit obligés d'augmenter le tarif (réglementé) pour que la concurrence vive, c'est assez incroyable" et "ça paraît difficilement acceptable", a-t-il dénoncé, rappelant qu'une telle hausse pourrait se traduire par un surcoût d'une centaine d'euros par an pour une famille se chauffant à l'électricité.

#Electricité : "le fait qu'on soit encore obligé d'augmenter les tarifs d'EDF pour que la concurrence vive, c'est assez incroyable", estime François Carlier, délégué général de la @clcvorg, invité d'Yves Calvi dans #RTLMatin pic.twitter.com/UUtYLjFnHt — RTL France (@RTLFrance) 31 mai 2019

L'augmentation au 1er juin pourrait être suivie d'une autre

La proposition de hausse de la CRE "pose des problèmes en droit", et en la suivant, le gouvernement "fait une faute", a insisté le secrétaire général de la CLCV, rappelant que l'Autorité de la concurrence a également contesté la hausse du tarif réglementé, signe de "fragilités juridiques". Dans un communiqué mi-juin, la CLCV avait déjà dénoncé "une hausse techniquement infondée et juridiquement contestable", "déconnectée des coûts réels" d'EDF. La recommandation de la CRE d'une hausse des tarifs réglementés de 5,9% avait "vocation" à s'appliquer dès le 1er mars, mais le gouvernement, confronté à la contestation des "gilets jaunes", avait indiqué qu'il ne la suivrait pas en période hivernale.

L'augmentation au 1er juin pourrait être suivie d'une autre, en août, liée aux coûts de transport de l'électricité, et que le président de la CRE, Jean-François Carenco, avait indiqué mi-mai vouloir "limiter à 1%". Les tarifs réglementés de l'électricité, appliqués par EDF à environ 25 millions de foyers et fixés selon un calcul complexe reflétant notamment l'évolution du prix du marché de gros, vont progresser comme prévu de 5,9% TTC en moyenne au 1er juin, selon une décision publiée jeudi au Journal officiel. Celle-ci entérine une proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).