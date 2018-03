Taxes américaines sur l'acier : un désastre pour l'économie mondiale, selon la Chine

Une guerre commerciale avec les Etats-Unis aurait des conséquences désastreuses sur l'économie mondiale, a déclaré dimanche le ministre chinois du Commerce, en référence à l'imposition par les Etats-Unis de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Le président américain Donald Trump a signé jeudi les déclarations imposant des tarifs douaniers de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, précisant cependant qu'ils n'entreraient pas en vigueur avant quinze jours et soulignant que Washington restait ouvert à leur modification ou leur retrait pays par pays.

Mais la Chine est la cible principale de Donald Trump, qui la considère comme une source de nuisance pour l'industrie américaine et ses emplois. Si elle exporte peu d'acier à destination des Etats-Unis, la Chine a fait baisser le prix de l'acier en raison d'une production massive. "Il n'y a aucun vainqueur dans une guerre commerciale", a estimé Zhong Shan en marge d'une session annuelle au Parlement.

Une guerre commerciale "aura seulement des conséquences désastreuses pour la Chine, les Etats-Unis et le monde", a-t-il ajouté, précisant que la Chine n'avait pas l'intention d'initier une telle guerre et qu'elle continuerait à discuter avec les Etats-Unis.

Le charbon dans le collimateur de la Chine

Le ministre du Commerce a assuré que la Chine était capable de relever tous les défis. Il avait promis vendredi de "défendre avec fermeté les droits et les intérêts légitimes de la Chine". Pékin pourrait lui aussi agiter l'arme des taxes douanières. Ainsi au lendemain de la signature par Donald Trump des déclarations imposant les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, l'industrie sidérurgique chinoise a déjà demandé au gouvernement de répliquer en prenant des mesures à l'égard du charbon américain, secteur central dans la politique de Trump.

Les exportations chinoises ont crû à leur rythme le plus rapide en trois ans en février, ce qui donne à penser que la croissance économique du pays est vouée à rester solide malgré une possible détérioration des relations commerciales avec les Etats-Unis. Pékin a affiché en 2017 un excédent commercial record de 375,2 milliards de dollars (environ 302 milliards d'euros) avec les Etats-Unis.