La Russie bombarde une base ukrainienne à...20 km de la Pologne (un pays de l'Otan)

Article mis à jour à 11h47

Le bombardement dimanche matin d'une base militaire dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, a fait 35 morts et 134 blessés, selon le bilan des autorités locales et militaires régionales. Située à Yavoriv, cette base militaire se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la grande ville de Lviv, où de nombreuses personnes déplacées ont afflué et plusieurs pays -dont la France- ont déplacé leurs ambassades depuis le début de la guerre. La frontière avec la Pologne, pays membre de l'Otan et de l'Union européenne, est à une vingtaine de kilomètres.

Dans cette région, des frappes avaient déjà visé samedi un aéroport militaire à Lutsk, tuant quatre soldats ukrainiens. Celui d'Ivano-Frankivsk, dans l'extrême ouest, avait aussi été visé.

" Des instructeurs étrangers travaillent là-bas"

La base militaire frappé dimanche a servi ces dernières années de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes sous l'encadrement d'instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens. Elle est utilisée lors des exercices militaires conjoints entre les forces ukrainiennes et celles de l'OTAN.

"La Russie a attaqué le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité. Des instructeurs étrangers travaillent là-bas", a indiqué le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov, cité par l'AFP, sans préciser s'ils étaient présents au moment des frappes.

Sur cette base arrive une partie de l'aide militaire livrée à l'Ukraine par les pays occidentaux. Hier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, avait prévenu: les convois d'armes occidentaux à destination de l'Ukraine constituent pour Moscou une "cible militaire légitime". Selon le gouverneur local, la Russie a tiré 30 roquettes sur le site.

"C'est une nouvelle attaque terroriste contre la paix et la sécurité près de la frontière UE-Otan. Il faut agir pour arrêter cela. Fermez le ciel!", a-t-il poursuivi.

Kiev demande la création d'une zone d'exclusion au-dessus de l'Ukraine, mais l'Otan refuse afin de ne pas élargir le conflit.

1.300 militaires ukrainiens tués depuis le 24 février

Selon le président Volodymyr Zelensky, dans un premier décompte officiel fourni samedi par les autorités ukrainiennes depuis le début de l'invasion, "environ 1.300" militaires ukrainiens ont été tués depuis le 24 février, alors que l'armée russe aurait perdu "environ 12.000 hommes". Mais selon le seul et unique bilan jusqu'à présent fourni par la Russie, le 2 mars, 498 soldats tués avaient été tués.

Quant aux civils, samedi, les Nations unies ont fait état de 579 victimes, mais les bilans sont difficiles et probablement très inférieurs à la réalité. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, près de 2,6 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le 24 février, et deux millions de personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays.