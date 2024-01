Russie : incendie dans un terminal gazier de Novatek, un « facteur externe » pointé du doigt

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans un terminal gazier situé sur la mer Baltique russe. L'entreprise Novatek, gérante du site, pointe du doigt un « facteur externe », sans donner plus de précision. Evidemment la piste d'un sabotage dans la contexte de guerre avec l'Ukraine n'est pas à exclure, mais elle relève pour l'heure d'une pure spéculation. Les autorités russes sont d'ailleurs restées muettes à ce jour.

« Il n'y a pas de victimes, ni de menace pour la vie et la santé des employés », a rassuré le premier exportateur russe de gaz naturel liquéfié (GNL) dans son bref communiqué, ajoutant que l'incendie est pour l'instant localisé.

L'Ukraine vise les infrastructures d'énergie russes

Le site touché se trouve à 110 kilomètres à l'ouest de Saint-Pétersbourg, près de la frontière avec l'Estonie, au bord de la mer Baltique. Un lieu à 1.000 km de la frontière avec l'Ukraine et donc bien éloigné du terrain des conflits. Mais la distance n'est plus un critère : les forces ukrainiennes ont revendiqué cette semaine deux attaques contre des dépôts pétroliers sur le sol russe, l'un dans la région de Leningrad, au nord-ouest où se trouve Oust-Louga -, et l'autre dans la région de Briansk, frontalière avec l'Ukraine, avec pour conséquence un violent incendie. Pour l'heure, elles n'ont pas communiqué sur l'incendie du terminal gazier, dont la cause pourrait tout aussi bien être accidentelle.

Plus tôt dimanche, les autorités locales à Oust-Louga avaient voulu se montrer rassurantes, malgré l'ampleur de l'incendie en cours, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrant de hautes flammes et de la fumée. Une cuve de « 100 mètres cubes » est en feu, a d'ailleurs précisé l'agence de presse Ria Novosti. « Pas de blessés (...) Le personnel a été évacué », tente de calmer sur Telegram Aleksandre Drozdenko, le gouverneur de la région de Leningrad.

Des attaques ukrainiennes déjouées dans la nuit, selon le pouvoir russe

Selon Iouriï Zapalatskiï, un responsable local, le feu s'est déclaré peu avant 2h45, heure locale. Le ministère des Situations d'urgence et les pompiers locaux sont depuis mobilisés pour lutter contre les flammes, a détaillé de son côté M. Drozdenko. Quant au ministère russe de la Défense, il a fait état, dans plusieurs communiqués, d'attaques ukrainiennes « déjouées » dans la nuit, sans mentionner d'incident à ce stade dans la région de Leningrad.

Selon le site internet de Novatek, le complexe d'Oust-Louga transforme du gaz naturel en naphta (un mélange liquide intermédiaire entre l'essence et le kérosène), en carburant pour avion et en composants de carburant pour bateaux. C'est aussi depuis la ville d'Oust-Louga que partent les tubes du gazoduc Nord Stream 2 en direction de l'Allemagne, une infrastructure qui n'est toutefois jamais entrée en service car victime d'un sabotage en septembre 2022.

Si le Kremlin s'efforce de présenter le conflit avec l'Ukraine comme n'ayant pas d'effets sur la vie quotidienne des Russes, Kiev, de son côté, multiplie les attaques de drones et de missiles en territoire adverse, à l'approche de la présidentielle en Russie en mars prochain.