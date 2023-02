Un journaliste d'investigation américain accuse les Etats-Unis d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream 1 et 2

Les Etats-Unis ont-ils saboté Nord Stream 1 et 2 ? Pas sûr que la vérité soit un jour connue. Mais désormais, le doute existera à jamais. Publiée ce mercredi sur son blog, l'information d'un journaliste d'investigation, Seymour Hersh, fait l'effet d'une bombe. Selon lui, les sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier dans la mer Baltique sont l'œuvre des Etats-Unis et non de la Russie comme l'accusait plusieurs pays occidentaux.

Selon Seymour Hersh, qui ne s'appuie sur une source anonyme, des plongeurs de l'US Navy, aidés par la Norvège, ont posé des explosifs sur ces gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique en juin, les déclenchant trois mois plus tard. Joe Biden, le président américain, aurait lui-même décidé de faire exploser ces gazoducs afin de priver Moscou des revenus de ses ventes de gaz à l'Europe.

Le journaliste rappelle que les Etats-Unis considéraient aussi que Nord Stream 1 et 2 donnaient à Moscou un important moyen de pression sur l'Allemagne et les pays d'Europe de l'Ouest. Washington a toujours été hostile à Nord Stream 1, mis en service en 2012, puis à Nord Stream 2 qui ne l'avait pas été avant sa suspension au début du conflit en Ukraine.

Le journaliste assure que l'idée avait été évoquée en décembre 2021, avant que le plan ne soit conçu par la CIA. Après ces explosions, dont les images saisissantes avaient fait le tour du monde, nombre de suspects avaient été évoqués. Hormis la Russie et les Etats-Unis, les noms de l'Allemagne, de l'Ukraine ou de la Pologne avaient été cités .Le président russe Vladimir Poutine avait imputé ce sabotage aux « Anglo-Saxons ».

L'information a été démentie par Washington. Elles sont « totalement fausses » et relèvent de la « pure fiction », a rétorqué Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Même son de cloche du côté de la CIA, où un porte-parole a assuré que l'article était « absolument faux ».

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a lui aussi nié l'implication de son pays, jugeant les allégations « fausses ».

Les pays occidentaux avaient accusé la Russie d'être responsable de ces impressionnantes fuites précédées d'explosions sous-marines, ajoutant à la colère visant Moscou après son invasion de l'Ukraine.

Mais les enquêtes menées par les autorités suédoises, danoises et allemandes n'ont pas encore permis de déterminer de responsabilités.

(Avec AFP)