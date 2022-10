Fuites de gaz de Nord Stream : « Ce n’est pas une bonne nouvelle mais ce n’est pas une bombe climatique » (CEA)

« On a échappé à la bombe climatique » estime une équipe de chercheurs français travaillant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui, se fondant sur une série de relevés atmosphériques et environ 10.000 scénarios de modélisation, a nettement réduit les chiffres avancés dans les premiers jours qui ont suivi ce sabotage présumé sur les gazoducs en mer Baltique. Et pourtant, même si la quantité qu'ils ont mesurée reste considérable, les scientifiques se perdent en conjectures pour expliquer les « faibles » quantités relevées.