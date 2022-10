Une fuite détectée sur l'oléoduc Droujba en Pologne

Alors que le souvenir des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 est toujours dans les esprits, c'est au tour de l'oléoduc Droujba d'être frappé par un tel phénomène. L'opérateur polonais PERN a annoncé, ce mercredi, qu'une des deux lignes de l'infrastructure, principal oléoduc acheminant du pétrole russe en Allemagne, avait été fermée suite à une fuite située sur une section de l'oléoduc près du village de Zurawice à 180 km à l'ouest de Varsovie, dans le centre de la Pologne.

« Cette partie de l'oléoduc principal achemine le brut destiné à deux raffineries allemandes : PCK Raffinerie GmbH Schwedt et TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH à Spergau », a indiqué mercredi la porte-parole du PERN. « L'action de secours est en cours. Tous les services sont sur place », a ajouté Katarzyna Krasinska, cité par l'agence PAP.

Toutefois, les livraisons de pétrole russe vers l'Allemagne « ne sont pas interrompues », a assuré le ministère allemand de l'Economie. « La sécurité d'approvisionnement en Allemagne est actuellement garantie. Les deux raffineries de Schwedt et Leuna continuent à recevoir du pétrole brut via la Pologne et l'oléoduc Droujba. Ces livraisons ne sont pas interrompues », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Des causes encore inconnues

« Les causes de l'incident ne sont pas connues pour l'instant - le pompage dans la ligne endommagée a été immédiatement arrêté. La ligne 2 de l'oléoduc fonctionne normalement », a indiqué PERN dans un communiqué, précisant que la fuite a été détectée mardi soir. « A ce stade, tous les services de PERN (techniques, opérationnels, pompiers et protection de l'environnement) prennent des mesures conformément aux algorithmes prévus pour ce type de situation », a ajouté l'opérateur. Un porte-parole de l'opérateur tchèque d'oléoducs MERO a déclaré qu'il n'avait constaté aucun changement dans les flux vers la République tchèque.

L'oléoduc Droujba, dont le nom signifie "amitié" en russe, est l'un des plus grands du monde. Il fournit du pétrole russe à une grande partie de l'Europe centrale, notamment l'Allemagne, la Pologne, le Biélorussie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Autriche.

Les conséquences des fuites sur Nord Stream 1 et 2 moins importantes que prévu

Cet incident n'est pas sans rappeler celui qui a touché Nord Stream 1 et 2. Depuis le 26 septembre, quatre fuites ont été constatées sur les deux gazoducs sous-marins, reliant la Russie à l'Allemagne dans les eaux internationales à l'est de l'île danoise de Bornholm. Libérant des dizaines de milliers de tonnes de méthane, elles ont provoqué des bouillonnements allant de 200 à 900 mètres de diamètre.

La communauté occidentale a dénoncé des actes de sabotage « délibérés, inconsidérés et irresponsables », selon les propos de l'Otan. « Toute attaque délibérée contre les infrastructures critiques de pays de l'Alliance se verrait opposer une réponse unie et déterminée », ont, ainsi, affirmé les 30 membres de l'Alliance dans une déclaration, considérant les dommages subis comme « particulièrement préoccupants », évoquant « un danger pour la navigation » et « un grave préjudice environnemental ».

À ce propos, une équipe de chercheurs français a sensiblement revu à la baisse les quantités de méthane échappées dans l'atmosphère à la suite des fuites. Selon eux, le chiffre réaliste des quantités de méthane, puissant gaz à effet de serre, répandue dans l'atmosphère terrestre serait de 70.000 tonnes. Bien que nettement réduit par rapport aux premières estimations, ce chiffre reste énorme précisent-ils néanmoins : « Ce sont des chiffres importants, équivalents à 2% des émissions françaises ou aux émissions d'une ville comme Paris sur un an », a relevé Philippe Ciais, chercheur au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et de conclure : « Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bombe climatique ».

