Vers la fin des fuites de gaz des gazoducs Nord Stream

Le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, ne fuit plus sous la mer Baltique, a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole. "La pression de l'eau a plus ou moins fermé le gazoduc, de sorte que le gaz qui est à l'intérieur ne peut pas sortir", a déclaré Ulrich Lissek, porte-parole de Nord Stream 2. "La conclusion est qu'il y a encore du gaz dans le gazoduc", a-t-il précisé, sans être en mesure d'en préciser la quantité. Les infrastructures Nord Stream 1 et 2, construites pour acheminer le gaz russe en Europe, ont été endommagées par des explosions sous-marines au large d'une île danoise en mer Baltique survenues lundi, provoquant de vastes bouillonnements. Les informations concernant l'état de la fuite du gazoduc Nord Stream 1 n'étaient pas immédiatement disponibles.

Objets de bras de fer géopolitiques ces derniers mois, les deux pipelines exploités par un consortium dépendant du géant russe Gazprom ne sont pas opérationnels à cause des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais tous les deux étaient encore remplis de gaz. Vendredi soir, les gardes-côtes suédois avaient annoncé que les fuites sur Nord Stream 2 montraient des grands signes d'affaiblissement du fait de l'épuisement du gaz contenu dans les tuyaux.

Explosions

Le diamètre du bouillonnement en surface provoqué par la fuite située dans la zone économique exclusive suédoise ne faisait plus que 20 mètres de large, dix fois moins qu'au début. La fuite sur Nord Stream 1, plus puissante, avait elle aussi commencé à faiblir vendredi en fin de journée, avec un bouillonnement marin tombé à 600 mètres de diamètre, contre 900 à 1.000 au départ. Les autorités danoises et suédoises avaient estimé vendredi dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU que les fuites devraient s'arrêter d'ici à dimanche, avec l'épuisement des dizaines de milliers de tonnes de gaz contenues dans les gazoducs.

"Toutes les informations disponibles indiquent que ces explosions sont la conséquence d'un acte délibéré", ont également écrit la Suède et le Danemark, sans pointer un pays responsable.

Des explosions sous-marines équivalant "à des centaines de kilos" de TNT sont à l'origine des fuites découvertes sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans les eaux internationales au large de l'île danoise de Bornholm. L'origine des explosions reste toutefois un mystère, Moscou et Washington niant toute responsabilité. Dans un rapport remis aux Nations unies la Suède et le Danemark ont indiqué vendredi que selon "toutes les informations disponibles, ces explosions sont la conséquence d'un acte délibéré", mais sans désigner un pays coupable. La source et l'auteur des explosions restent mystérieuses. La Russie, vers laquelle tous les regards se sont tournés, rejette toute responsabilité et accuse les Occidentaux.

Une équipe d'enquêteurs allemands, danois et suédois ?

L'Allemagne va former une équipe commune avec le Danemark et la Suède pour enquêter sur les fuites touchant les gazoducs Nord Stream, a annoncé samedi la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser. Lors d'une discussion en visioconférence avec ses homologues du Danemark et de la Suède, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré vendredi que l'Allemagne "soutiendrait l'enquête conjointe" des deux pays sur les explosions sous-marines qui selon eux, sont à l'origine de ces fuites. Faut-il rappeler que les gazoducs sont dans les eaux internationales.

Nancy Faeser a déclaré à l'hebdomadaire Bild am Sonntag qu'elle avait convenu avec ses homologues du Danemark et de la Suède que le travail d'enquête serait mené "par une équipe conjointe dans le cadre des lois de l'UE" comprenant des membres des trois pays. "Toutes les indications désignent un acte de sabotage contre les gazoducs Nord Stream", a-t-elle expliqué. L'équipe fera appel à l'expertise de "la marine, la police et des services de renseignement", a-t-elle précisé. Par ailleurs, les forces de sécurité allemandes surveillent avec "une vigilance accrue" les infrastructures énergétiques de l'Allemagne. Les gazoducs Nord Stream, à l'arrêt depuis fin août, étaient des installations stratégiques pour l'acheminement direct du gaz russe vers l'Allemagne.

Protection des infrastructures critiques de l'UE

La protection des infrastructures critiques de l'UE après le sabotage des gazoducs Nord Stream en Mer Baltique sera discutée la semaine prochaine lors du sommet informel des dirigeants européens à Prague, a annoncé samedi le président du Conseil européen Charles Michel. "Le sabotage des pipelines #Nordstream est une menace pour l'UE", a-t-il tweeté après avoir reçu la Première ministre du Danemark Mette Frederiksen. "Nous sommes déterminés à sécuriser nos infrastructures critiques. Les dirigeants aborderont cette question lors du prochain sommet à Prague", a-t-il annoncé. Mette Frederiksen a également rencontré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg au cours de son déplacement à Bruxelles.

Le secrétaire général de l'Otan a assuré vendredi que les alliés défendront leurs infrastructures stratégiques et participeront à l'enquête en cours afin de "déterminer qui se cache derrière ces attaques". Les dirigeants de l'UE se réunissent jeudi à Prague avec leurs homologues de 17 pays de "la grande Europe" pour faire face aux défis lancés par la guerre menée par la Russie en Ukraine et lancer le projet de Communauté politique européenne. Cette rencontre sera suivie vendredi par un sommet informel des 27.