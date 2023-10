Vladimir Poutine en visite en Chine pour renforcer ses liens avec Pékin

Xi Jinping et Vladimir Poutine comptent continuer à mettre en scène leur bonne entente. Le président russe va rencontrer son homologue chinois mercredi en Chine, a annoncé le Kremlin lundi. « Le 18 octobre 2023 à Pékin, en marge du troisième Forum international "La Ceinture et la Route" auront lieu des discussions entre le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et le président de la République populaire de Chine Xi Jinping », a expliqué le communiqué du Kremlin dans un communiqué.

« Les dirigeants discuteront de manière amicale et franche (...) des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l'ordre du jour international », a affirmé le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, cité par les agences de presse russes. D'après ses déclarations, les discussions entre Vladimir Poutine et Xi Jinping vont se dérouler d'abord en « format élargi » avec d'autres membres de leurs gouvernements respectifs notamment, puis en « petit comité », au cours d'« un petit-déjeuner de travail ».

Iouri Ouchakov a également précisé qu'il n'était « pas exclu » que les deux chefs d'Etat s'entretiennent également seuls, « en tête-à-tête ». Vladimir Poutine, qui voyagera en Chine aux côtés de plusieurs grands patrons russes, doit également prendre la parole au forum « La Ceinture et la Route », « juste après le président Xi Jinping », a souligné lundi le diplomate russe.

Le pétrole au centre des discussions

Frappée par d'importantes sanctions des Occidentaux en raison de son agression contre l'Ukraine, la Russie cherche depuis plusieurs mois à resserrer ses liens économiques, militaires, dans le domaine énergétique avec Pékin. En mars dernier, Vladimir Poutine avait reçu Xi Jinping sous les ors du Kremlin et les deux hommes avaient vanté leur entente, se disant partisans d'un renforcement de la coopération économique et militaire pour contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine.

Iouri Ouchakov a ainsi dit lundi se féliciter du développement de la coopération dans le secteur énergétique entre la Russie et la Chine.

« La Russie se classe au premier rang des fournisseurs de pétrole (à la Chine, ndlr), au deuxième rang des fournisseurs de gaz naturel livré par gazoduc et au troisième rang des fournisseurs de GNL », a affirmé Iouri Ouchakov.

Selon des chiffres officiels communiqués par le Kremlin, le volume d'échanges commerciaux entre la Russie et la Chine entre janvier et août de cette année « a augmenté de 24,3% » sur un an « pour atteindre 141,5 milliards de dollars », se rapprochant de l'objectif annuel fixé à 200 milliards de dollars. Pendant son déplacement en Chine, Vladimir Poutine doit également avoir des entretiens bilatéraux avec les dirigeants du Vietnam, du Laos, de la Mongolie et de la Thaïlande.

(Avec AFP)