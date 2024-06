🔴 En direct - Législatives : une vingtaine de sortants PS, LR ou Liot sans concurrent de la majorité présidentielle

7H48 - Gabriel Attal Premier ministre en cas de victoire

« C'est moi le Premier ministre, c'est moi qui mène cette campagne, c'est moi qui avec les candidats Ensemble pour la République propose un autre chemin, un chemin positif pour l'avenir du pays », déclare Gabriel Attal sur RTL, en réponse à la question de savoir s'il restera à Matignon en cas de victoire de la majorité présidentielle.

7H40 - « Une soixantaine » de circonscriptions sans candidat de la majorité

La majorité présidentielle ne présentera pas de candidats dans « une soixantaine » de circonscriptions pour « éviter l'arrivée des extrêmes au pouvoir », annonce Gabriel Attal sur RTL. « On savait que si on mettait un candidat, ça diviserait plutôt ceux qui veulent empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir », a-t-il déclaré.

6H30 - Une vingtaine de sortants PS, LR ou Liot sans concurrent de la majorité présidentielle

La majorité présidentielle sortante ne devrait pas présenter de candidat dans une vingtaine de circonscriptions détenues par des élus de droite ou de gauche ou du groupe centriste Liot jugés constructifs, a-t-on appris de sources concordantes dimanche à l'issue du délai de dépôt des candidatures en préfecture.

Selon les listes de candidats investis publiées par les trois partis (Renaissance, Horizons, MoDem) dimanche soir, la majorité n'en présentera notamment pas dans les circonscriptions des députés LR sortants Michèle Tabarot, Marie-Christine Dalloz, Virginie Duby-Muller, Emilie Bonnivard, Nicolas Forissier ou encore Julien Dive.

A gauche, la macronie n'affiche pas de candidat contre le PS Jérôme Guedj, qui se représente dans l'Essonne hors « Nouveau Front populaire », et contre François Hollande, qui a créé la surprise en annonçant sa candidature en Corrèze.

---------------------------

6H25 - Candidature dissidente Générations-LFI contre Jérôme Guedj (PS)

Le socialiste Jérôme Guedj, cible des attaques de la France insoumise durant la campagne des européennes, aura face à lui aux législatives une candidate Générations, Hella Kribi-Romdhane, avec un suppléant LFI, Philippe Juraver, a-t-on appris dimanche de sources concordantes. Hella Kribi-Romdhane a annoncé sa candidature « au nom du Nouveau Front populaire » dans une vidéo postée sur Facebook dimanche soir.

Le député sortant Jérôme Guedj a également déposé sa candidature dans la 6e circonscription de l'Essonne. Selon l'accord passé entre les partis de la nouvelle alliance de gauche, cette circonscription revient bien au PS. Jérôme Guedj avait expliqué mercredi dans un communiqué « ne pas (se) présenter sous l'étiquette Front populaire », « en raison des divergences profondes » avec LFI.

---------------------------

6H20 - Jean Lassalle candidat dans les Pyrénées-Atlantiques

Le double candidat à la présidentielle Jean Lassalle s'est présenté aux législatives dans la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, dont il a été le député de 2002 à 2022. Dans cette circonscription rurale à cheval entre le Pays basque et le Béarn, il sera notamment opposé au député sortant Inaki Echaniz (PS/Front Populaire), selon la liste des candidats officialisée dimanche par la préfecture.

---------------------------

6H10 - Début officiel de la campagne

Après une semaine de rebondissements et de confusion pour nouer dans l'urgence les alliances et désigner les candidats, la campagne éclair du premier tour des législatives du 30 juin démarre officiellement sous haute tension ce lundi.

Depuis 18 heures dimanche, tous les candidats à l'un des 577 sièges de députés sont enregistrés en préfecture. Place maintenant aux réunions de terrain, à l'envoi de la propagande électorale et aux spots à la télévision.

---------------------------

06H00 - Bienvenue dans ce direct

Bienvenue dans ce direct consacré aux élections législatives, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'Etat.

👉 Retrouvez notre live de la veille ici.



👉 Retrouvez notre sondage exclusif Elabe sur les législatives avec BFMTV juste ici.

---------------------------

Une dissolution surprise

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. « Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale », a ainsi déclaré le chef de l'Etat dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats. « Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second », a-t-il ajouté.

Avec AFP