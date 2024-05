Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (superprofits, Google, Sécurité sociale, parlement Britannique, fonds européens)

En France, la taxe sur les superprofits a rapporté 40 fois moins que prévu

ENTRETIEN. L'économiste Laurent Bach (ESSEC) et co-directeur du pôle entreprise de l'Institut des politiques publiques (IPP) révèle dans une étude décapante que la taxe sur les géants pétroliers a rapporté 40 fois moins qu'espéré. Pour La Tribune, il revient sur le fiasco de cette taxe alors que le gouvernement planche sur un durcissement de cette fiscalité pour le budget 2025.

IA : Google annonce un investissement colossal en Malaisie pour y héberger son premier « cloud régional »

C'est le plus gros investissement du géant de la tech dans ce pays d'Asie du Sud-Est et son annonce intervient un mois après celle de Microsoft qui s'est également engagé à investir 2,2 milliards de dollars dans le pays pour construire une infrastructure d'IA et de cloud.

Déficit de la Sécurité sociale : la Cour des comptes propose de moins indemniser les arrêts de travail

Pour tenter d'enrayer « l'insoutenable » creusement du déficit de la Sécurité sociale, la Cour des comptes propose certaines mesures. Parmi les plus explosives : restreindre l'indemnisation des arrêts de travail par l'Assurance maladie et raboter certaines exonérations de cotisations sociales.

La Parlement britannique officiellement dissous, place à la campagne

Le Parlement britannique a été officiellement dissous jeudi en vue des législatives du 4 juillet, bien parties pour apporter un changement d'ère au Royaume-Uni tant les travaillistes caracolent en tête des sondages devant les conservateurs au pouvoir.

Simplifier l'accès des régions aux fonds européens, mission impossible ?

SPÉCIAL EUROPÉENNES - 5/15. Bénéficier d'un fonds européen relève du parcours du combattant. Les têtes de liste aux élections européennes Valérie Hayer (Renaissance) et Raphael Glucksmann (PS-Place Publique) proposent donc quelques pistes d'amélioration. Si les régions Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté ont déjà adopté des mesures de simplification, la Commission européenne planche également sur le sujet. Décryptage.

