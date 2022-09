Porsche, Russie, dark stores, pétrole, Nord Stream : les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce mardi matin

Volkswagen introduit Porsche en Bourse : valorisation colossale en vue

Volkswagen a donné lundi soir son feu vert pour introduire sa filiale Porsche en Bourse pour l'une des plus importantes cotations jamais réalisées en Europe, malgré des marchés sur une pente glissante. Le coup sera donné fin septembre ou début octobre et devrait permettre au constructeur d'électrifier 80% de ses véhicules d'ici 2030. Les investisseurs valorisent le fabricant de la 911 entre 60 et 85 milliards d'euros.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

La flambée des prix des énergies fossiles fait entrer 158 milliards d'euros dans les caisses de la Russie

Selon un rapport du Centre for research on energy and clean Air (CREA), basé en Finlande, les exportations d'énergies fossiles ont contribué pour 43 milliards d'euros au budget fédéral de la Russie qui profite des cours élevés de l'énergie. Remettant en question les sanctions occidentales prises contre Moscou, les auteurs estiment que des règles « plus fortes » doivent être mises en place pour éviter que le pétrole russe n'entre sur des marchés sur lesquels il est censé être interdit.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

« Dark stores » : le gouvernement reçoit les élus pour tenter d'éteindre la polémique

Depuis la tenue des Assises du commerce en décembre 2021, maires et députés alertent sur l'émergence des entrepôts de stockage - « dark stores » - et cuisines centrales - « dark kitchens » - qui pullulent dans les grandes villes. Depuis l'élection présidentielle, les élus locaux ne relâchent pas la pression à tel point qu'un débat sur un projet d'arrêté a éclaté au grand jour cet été. Les édiles ont rendez-vous ce 6 septembre avec les ministres Olivier Klein et Olivia Grégoire pour se mettre d'accord sur la définition de cet « objet urbain non identifié ». Explications.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Pétrole : la Russie exportera davantage vers l'Asie en cas de plafond des prix

Si un plafonnement des prix du pétrole russe est instauré par les membres du G7, la Russie augmentera ses exportations vers l'Asie. Le Kremlin est, en effet, vent debout contre cette mesure validée en fin de semaine dernière par les Occidentaux. Ces derniers veulent priver Moscou de sa rente pétrolière, plus importante que jamais.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Arrêt de Nord Stream 1 : Gazprom rejette la faute sur Siemens

Alors que le gazoduc Nord Stream 1 devait rouvrir samedi dernier après trois jours de maintenance, Gazprom a annoncé qu'il serait maintenu complètement à l'arrêt afin de réparer une turbine. Interrogé, en marge du Forum économique oriental sur la date potentielle de réouverture de Nord Stream 1, le directeur général adjoint de Gazprom a assuré que celle-ci dépendait de l'Allemand Siemens. De leurs côtés, les Européens accusent Moscou d'utiliser le gaz comme une arme économique en représailles aux sanctions qui visent la Russie après l'invasion de l'Ukraine en février dernier.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE