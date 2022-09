Les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce mercredi matin

Pour éviter un séisme sur le marché de l'énergie, l'Allemagne nationalise le géant du gaz Uniper

L'Etat allemand va nationaliser à 98,5% le géant gazier Uniper, asphyxié par les coupures de gaz russe, a annoncé mercredi matin l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, le groupe finlandais Fortum.

Hausse des taux : la Fed s'apprête à frapper un grand coup pour juguler l'inflation

Réuni depuis mardi, le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) va acter une nouvelle forte hausse de son taux directeur pour lutter contre l'inflation très élevée aux Etats-Unis. La majorité des experts tablent sur un relèvement de 75 points de base. Certains évoquent même un scénario à 100 points de base. En Europe, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a confirmé sa volonté de lutter contre l'inflation en déclarant qu'il fallait tout faire pour empêcher que « s'incrustent » durablement les effets des hausses de prix.

Energies renouvelables : parmi les pays « riches » l'Espagne fait le plus d'efforts, la France en retard

Parmi les nations les plus riches, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine sont celles qui font le plus d'effort en faveur des énergies renouvelables. La France cherche à rattraper son retard, selon un rapport publié par l'organisation non gouvernementale Climate Group.

Entreprises : les créations d'emplois ont baissé de 20% au second trimestre, selon l'indice Trendeo

En revanche, l'industrie traditionnelle a continué de voir ses effectifs augmenter sur cette période. La dynamique des créations d'usines reste élevée au deuxième trimestre, notamment dans le secteur de la transition énergétique, d'après l'indice spécialisé Trendeo.

Les entreprises européennes installées en Chine piégées par la politique zéro Covid

Dernière grande économie à maintenir une stricte stratégie sanitaire face au coronavirus, la Chine met en difficultés et préoccupe les entreprises européennes installées sur son sol. Cette situation conduit désormais 23% des entreprises européennes sondées à envisager des investissements hors du pays.

ARTICLE BONUS : « La dette Covid des entreprises à l'égard de l'URSSAF s'élève encore à 18 milliards d'euros », Yann-Gaël Amghar (DG)