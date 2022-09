Tous les pays membres du G20 n'avancent pas au même rythme dans les efforts faits en faveur des énergies renouvelables. C'est ce que révèle un rapport publié par l'organisation non gouvernementale Climate Group. L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine sont les meilleurs élèves de la classe ; l'Australie, l'Inde, les Etats-Unis ou encore le Japon pourraient faire mieux, tandis que le Canada ou le Brésil, obtiennent de mauvais scores. La Russie et l'Arabie saoudite occupent les dernières places du classement.

Le rapport, publié à l'occasion de la Semaine du climat de New York qui se tient en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, prend en compte diverses données, comme les objectifs de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, l'ambition zéro carbone mais aussi la part totale de renouvelables en place en 2021 et celle installée durant l'année 2021.

Politique ambitieuse de l'Espagne

L'Espagne, qui a obtenu le meilleur score, a été saluée pour avoir mis en place « l'une des plus ambitieuses politiques de production d'énergie renouvelable au sein de l'Union européenne », avec une hausse significative de ses capacités de production ces dix dernières années.

Les énergies renouvelables représentent en effet 21% de la consommation finale totale espagnole en 2020, dépassant ses objectifs de plus de 20%. Le pays veut désormais atteindre 43% d'énergies renouvelables en 2030, et 97% en 2050, date à laquelle le pays a prévu d'atteindre la neutralité carbone.

A l'inverse, le Canada ou le Brésil sont considérés comme « retardataires » malgré d'importantes capacités hydroélectriques, le rapport insistant sur la nécessité de diversification des sources d'énergie face aux risques de sécheresses sévères dans les prochaines décennies.

« Ne pas rester enfermé dans les énergies fossiles »

Selon ce rapport, les Etats doivent se montrer plus volontaires dans leur politique énergétique, avec des objectifs clairs, et mettre en place les solutions de financement à même d'inciter à l'investissement privé.

« Avec l'Europe qui se prépare à vivre une crise énergétique majeure, les responsables politiques regrettent de ne pas avoir démarré plus rapidement leur transition. Ils ne doivent pas faire le choix de rester enfermés dans les énergies fossiles », affirme Mike Peirce, le directeur exécutif de Climate Group.

La France veut rattraper son retard dans l'éolien et le solaire

La France, aussi, doit accélérer. Le gouvernement a demandé cette semaine aux préfets de « mettre en place toutes les actions requises » pour accélérer le traitement des projets d'énergies renouvelables en cours, y compris de parcs éoliens terrestres.

Au total, ces dossiers en cours d'instruction représentent « près de 10 GW de projets photovoltaïque et éolien et environ 5 TWh de capacités de gaz renouvelables ». Pour le gouvernement, il s'agit de « faire en sorte qu'aucune instruction n'excède 24 mois, sauf situation très exceptionnelle ».

Alors que le développement de projets éoliens suscite de plus en plus d'opposition, freinant leur déploiement, le gouvernement veut faire adopter un projet de loi pour accélérer les procédures et rattraper le retard de la France dans l'éolien et le solaire. « Dans la situation énergétique que nous connaissons avec des hivers qui s'annoncent difficiles au moins jusqu'en 2025, l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire et la crise du gaz russe, l'éolien, le solaire et la méthanisation sont les seuls moyens de production que nous avons pour produire des megawattheures en plus », a souligné Michel Gioria, délégué général de France énergie éolienne.

ZOOM - Comment les entreprises polluantes se « verdissent » sur les réseaux sociaux

Un rapport de chercheurs à l'université Harvard met en lumière les nombreuses pratiques des entreprises pour se « verdir » sur les réseaux sociaux Cette enquête, commandée par Greenpeace, a analysé le texte et les images de plus de 2.300 publications en juin et juillet de cette année. Celles-ci émanaient d'une vingtaine d'entreprises européennes, parmi les plus gros fabricants de voitures, compagnies aériennes, ou sociétés pétrolières et gazières. Intitulé « Cinquante nuances de Green(washing) », le rapport montre qu'une publication sur cinq de ces entreprises relayait des messages sur des évènements sportifs ou encore des causes sociales plutôt que de montrer ce qu'elles vendaient.

Ainsi, sur Twitter, Lufthansa et Air France utilisaient le hashtag #SustainableAviationFuel, sans mentionner qu'un tel carburant ne concerne qu'une petite partie du total utilisé par l'industrie. Une publication de la compagnie Wizz Air pour la Journée mondiale de l'environnement montrait elle une femme âgée noire, moitié arbre, se tenant dans une forêt luxuriante... pour promouvoir un article sur comment faire baisser sa consommation individuelle d'énergie. Sur YouTube, une vidéo du constructeur automobile Fiat montrait un groupe de jeunes sillonnant les routes de magnifiques montagnes Une pratique courante, selon le rapport, visant à « rediriger la responsabilité » sur les comportements individuels, plutôt que les gouvernements ou l'industrie.

Geoffrey Supran, l'auteur principal du rapport explique : « Cela peut laisser penser qu'une entreprise est plus verte qu'elle n'y paraît, d'une façon subtile qui peut tromper même les observateurs les plus critiques. » Selon Silvia Pastorelli, de Greenpeace, ce rapport décrypte « un effort de greenwashing systématique, devant être combattu par une interdiction légale des publicités pour des énergies fossiles ou leur parrainage à travers l'Europe, tout comme ce qui a été fait avec le tabac ».