Baromètre exclusif Ipsos - La Tribune Dimanche : mention satisfaisante pour Attal, niveau inquiétant pour Wauquiez

Il y a désormais un décalage entre la cote de popularité du président et celle du Premier ministre. Les débuts de Gabriel Attal à Matignon sont jugés favorablement par 37 % des Français, quand l'action d'Emmanuel Macron est perçue ainsi par 30 % d'entre eux selon le premier baromètre mensuel Ipsos-La Tribune Dimanche.

Si le chef de l'État gagne trois points en un mois* (« ce qui signifie qu'il a plutôt réussi son coup », avance Brice Teinturier, le directeur général délégué d'Ipsos), le Premier ministre fait nettement mieux que lui chez les sympathisants LR (53 % ont un jugement positif contre 31 % pour le président) comme chez ceux du RN (32 % contre 13 %).

Gabriel Attal est le Premier ministre d'Emmanuel Macron qui démarre le mieux à Matignon. Dans la même situation, Édouard Philippe enregistrait 31 % de jugements favorables, Jean Castex 33 % et Élisabeth Borne 27 %**. Alors que le remaniement a plutôt été marqué par la stabilité, il y a du côté des ministres une vraie domination de Bruno Le Maire. Celui qui occupe depuis plus de six ans et demi Bercy est perçu comme le meilleur élément du gouvernement par 44 % des Français. Gérald Darmanin le suit avec 32 %. Rachida Dati est troisième (23 %).

« C'est à la fois un résultat satisfaisant pour elle, puisqu'elle vient juste d'arriver, et en même temps, le signe qu'elle devra faire ses preuves », explique Brice Teinturier. Dans le détail, la nouvelle ministre de la Culture a une marge de progression du côté des sympathisants de la majorité, où elle ne récolte que 12 %. Chez Les Républicains, elle n'obtient également que 30 %.

Du côté des oppositions, la dynamique actuelle que connaît le RN se confirme. Marine Le Pen est jugée la meilleure opposante de droite par 28 % des personnes interrogées, suivie de Jordan Bardella (16 %). La leader du Rassemblement national est également celle dont l'accession à l'Élysée satisferait le plus de Français (36 %). Pour Laurent Wauquiez, les résultats de ce premier baromètre sont en revanche très inquiétants. 9 % des Français estiment qu'il est le meilleur opposant de droite et 15 % verraient d'un bon œil son élection en 2027.

Au sein de LR, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est devancé par Xavier Bertrand. À l'extérieur, il est aussi en difficulté sur deux fronts. Si 29 % des sympathisants des Républicains jugent Laurent Wauquiez comme le meilleur opposant, 28 % considèrent que c'est Marine Le Pen. Si 46 % d'entre eux seraient satisfaits de l'accession de celui-ci à l'Élysée, ils seraient 54 % si c'était Édouard Philippe. À noter : le maire du Havre est lui talonné par Gabriel Attal. 73 % des sympathisants de la majorité verraient d'un bon œil la victoire de l'un comme de l'autre en 2027.

* Baromètre Ipsos-Le Point du 13 décembre 2023.

** Selon les précédents baromètres Ipsos-Le Point.

