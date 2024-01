Ipsos et « La Tribune Dimanche » lancent un nouveau Baromètre Politique

Ipsos et « La Tribune Dimanche » s'associent pour le lancement d'un nouveau baromètre d'opinion mensuel à propos de la vie politique française : le « Baromètre Politique Ipsos - La Tribune Dimanche ».

Ce baromètre vise à développer une approche originale en combinant des indicateurs classiques des baromètres avec des éléments novateurs afin d'appréhender au mieux les différentes dimensions du rapport des Français à la vie politique et leurs évolutions.

Trois volets principaux seront abordés tous les mois dans ce baromètre :

- La perception de l'action de l'exécutif. Ce volet comprendra la perception de l'action du président de la République, de son Premier ministre mais aussi un classement des différents ministres afin d'identifier les membres du Gouvernement les plus appréciés par les Français.

- La perception des différentes personnalités de l'opposition. L'objectif est d'identifier l'opposant le plus apprécié parmi les personnalités de gauche et parmi les personnalités de droite.

- La perception des candidats potentiels à la prochaine élection présidentielle. Cet indicateur vise à comprendre le niveau de satisfaction ou de mécontentement des Français dans l'hypothèse d'une accession des différents candidats testés à la présidence de la République.

Certains indicateurs, portant sur les préoccupations des Français et sur leur perception de la situation économique et sociale du pays, seront également posés et publiés de manière trimestrielle.

Nous vous invitons à retrouver tous ces résultats sur le site de « La Tribune » dès ce 20 janvier à 23h, mais aussi demain sur le site d'Ipsos et chez votre marchand de journaux avec votre nouveau numéro de « La Tribune Dimanche ».