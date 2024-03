Nos informations confidentielles : Attal, Mélenchon, Hidalgo, « réarmement démographique »...

Gabriel Attal reprend l'Éducation en main

Il avait promis d'« emmener la cause de l'école » avec lui à Matignon. Cette semaine, le Premier ministre va renouer avec les thèmes de son ancien portefeuille. Gabriel Attal sera demain au lycée Gambetta d'Arras pour rendre hommage au professeur Dominique Bernard, tué le 13 octobre par un jeune homme radicalisé, à l'occasion de la Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme.

En milieu de semaine, il doit répondre à une interview de presse écrite dans laquelle il évoquera notamment les questions de laïcité et de sécurité dans les établissements, mais aussi la réforme de la formation des profs et la question brûlante de leur remplacement. Plus étonnant, il a programmé pour jeudi une visioconférence avec les chefs d'établissement, soit exactement ce qu'il faisait au moment même où sa nomination à Matignon avait été annoncée. Une vigoureuse reprise en main après la désastreuse séquence Amélie Oudéa-Castéra, qui a tendu les relations avec les syndicats enseignants, et la nomination à la tête de l'Éducation nationale de Nicole Belloubet, jusqu'ici peu audible dans ses nouvelles fonctions. S.Q.

Mélenchon « profondément heurté »

Le tribun de la gauche ne digère pas d'avoir été qualifié d'antisémite par certains dans le débat public après les attaques du Hamas du 7 octobre en Israël. « Il a été profondément heurté, relate l'une de ses proches. À ses yeux, c'est impensable qu'on puisse penser ça de lui. » Fin février, La France insoumise avait transmis 21 signalements à l'Arcom pour dénoncer le « traitement médiatique inadmissible » que le parti estime subir depuis l'automne.

Hidalgo et les maires francophones

Adjoint à la maire de Paris chargé des relations internationales, Arnaud Ngatcha organise le 18 mars au Théâtre de la Ville, avec l'Association internationale des maires francophones, une conférence consacrée à la diplomatie des villes. L'objectif de l'événement est de mesurer notamment l'impact des diasporas sur le développement économique des villes et leur contribution culturelle. L'ex-ministre Élisabeth Moreno et le maire de Douala (Cameroun), Roger Mbassa Ndine, débattront.

Les « arcs électriques » du président

À l'Élysée, on assume le terme de « réarmement démographique » employé par Emmanuel Macron en janvier pour annoncer un grand plan infertilité, qui a ulcéré les féministes. « Dans le débat public, théorise-t-on, il faut créer des arcs électriques. » L'expression est signée de son conseiller en communication Jonathan Guémas. C'est la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui va se charger de mettre en œuvre ce plan infertilité, prévu pour le printemps.

Béchu et le tableau noir de 2060

Deux chiffres obsèdent Christophe Béchu depuis sa nomination au ministère de la Transition écologique. Le premier : en 2060, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Le second : en 2060, la surface de bâti aura doublé sur la planète par rapport à celle présente aujourd'hui. « Il se construit l'équivalent de Paris chaque jour ou du Japon chaque mois », explique-t-il pour illustrer cette prolifération croissante.