Gaza : une trêve possible « d'ici 24-48 heures » pour le Hamas lors des négociations au Caire

Ce dimanche, une délégation du Hamas palestinien est arrivée dimanche au Caire dans le cadre des négociations de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Un haut responsable du Hamas a alors déclaré à l'AFP qu'une trêve dans la bande de Gaza était possible « d'ici 24-48 heures » si Israël acceptait les demandes du mouvement islamiste palestinien. Celles-ci incluent « le retour dans le nord de Gaza des Palestiniens déplacés et une augmentation de l'aide humanitaire », a renchérit ce haut responsable sous couvert d'anonymat. Au Caire, l'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis ont rejoint les pourparlers et tentent depuis des semaines d'obtenir une trêve.

Hier, c'est aux États-Unis qu'un autre haut responsable a pris la parole, annonçant qu'Israël avait « plus ou moins » donné son accord pour une trêve dans la guerre à Gaza et que « la balle est dans le camp du Hamas », ajoutant :

« Il y a un accord sur la table. Les Israéliens l'ont plus ou moins accepté. Et un cessez-le-feu de six semaines pourrait commencer aujourd'hui à Gaza si le Hamas acceptait de libérer une catégorie bien définie d'otages vulnérables ».

Le Hamas détient toujours 130 otages. L'objectif serait de sceller un accord avant le début du Ramadan, qui commence le 10 ou le 11 mars au soir et se termine autour du 9 avril.

30.410 morts selon le Hamas

À la suite de ces déclarations, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 30.410 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Pour rappel, le conflit a débuté il y a cinq mois. Il a également fait état, dans un communiqué, de 90 morts au cours des dernières 24 heures et d'un total de 71.700 blessés dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Cette trêve serait aussi conçue comme une « première phase », avec l'objectif d'arriver à « quelque chose de plus durable », a précisé le haut responsable américain, afin notamment de pouvoir augmenter massivement l'aide humanitaire. Dévasté depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre, le territoire palestinien est plongé dans une crise humanitaire majeure et 2,2 millions de personnes, selon l'ONU, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine.

Intensification des frappes à Gaza

Mais pendant ces discussions au Caire, le gouvernement israélien a indiqué, ce dimanche, avoir intensifié ses opérations dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, en détruisant des dizaines de cibles du Hamas lors d'une série de frappes aériennes et d'artillerie. Une cinquantaine de cibles auraient été visées en l'espace de six minutes, dans le but « d'intensifier les objectifs opérationnels dans la région ».

« Au cours des frappes, les troupes ont détruit des infrastructures terroristes et éliminé des terroristes du Hamas qui opéraient à partir d'installations civiles dans les zones urbaines », a déclaré l'armée israélienne.

De son côté, le Hamas dit avoir attaqué deux chars à la roquette et fait exploser un bâtiment dans lequel se trouvaient des soldats israéliens.

(Avec AFP et Reuters)