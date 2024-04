Nos informations confidentielles : Braun-Pivet et la sagesse de Borne, la « simplication » selon Attal, l'amertume de Péchenard...

Braun-Pivet et la sagesse de Borne

Ce n'est pas encore un axe, mais la présidente de l'Assemblée nationale se réjouit de la présence de l'ancienne Première ministre au Palais-Bourbon. Élisabeth Borne, qui juge en privé que « la majorité ne réfléchit pas assez », s'active. Pour l'ancienne préfète, qui a retrouvé ses anciens ministres Olivier Véran et Clément Beaune dans l'hémicycle , il n'est pas question de retraite politique. Lors d'une de ses premières prises de parole publiques le mois dernier, la députée du Calvados s'est montrée catégorique : « Moi, j'ai une ambition, celle de continuer à servir mon pays de la meilleure façon. Pas en étant à la tête d'une entreprise publique : ça, je vous remercie, j'ai déjà fait ! Et pas en étant dans des fonctions dans lesquelles on est amené à s'enfermer dans un devoir de réserve. ». Pourtant Yaël Braun-Pivet verrait bien sa collègue présider le Conseil constitutionnel : « Élisabeth serait une bonne solution », confie-t-elle. Cela ferait d'elle la première femme à la tête de cette institution. Le nom du successeur de Laurent Fabius sera connu en février 2025. Et c'est Emmanuel Macron qui le désignera.

Lire aussiNos informations confidentielles : la lettre de Dati qui a surpris Hidalgo, holding de l'audiovisuel, Bardella et le cas Sorel...

Attal simplifie

Mardi, Gabriel Attal réunira ses ministres de plein exercice pour faire un point sur la simplification, dont il a fait une de ses priorités. Dans la foulée, il se rendra dans une maison France services afin de faire en la matière quelques annonces concrètes.Alors que le projet de loi « simplification » sera présenté mercredi en Conseil des ministres, le locataire de Matignon veut sortir du champ de la CNDP (Commission nationale du débat public) tout ce qui concerne l'industrie. « Cela fera gagner six mois pour installer une entreprise en France », confie-t-il.

L'amertume de Péchenard

Le 29 avril, le chef des Républicains, Éric Ciotti, va réunir son état-major pour décider qui sera présent en haut de la liste menée par François-Xavier Bellamy. Parmi ceux qui s'inquiètent de ne pas être éligibles, il y a le président des Jeunes LR Guilhem Carayon, l'éternel sarkozyste Brice Hortefeux, mais aussi Frédéric Péchenard, ex-grand flic proche de Valérie Pécresse, qui aurait fait des pieds et des mains pour être candidat. Selon un ami de l'élu francilien, ce dernier en conçoit une vive amertume. « La discrétion est un atout. Certains l'ont compris », grince un fidèle d'Éric Ciotti.

900 secondes

Ce sont quinze minutes d'écart dont on se félicite beaucoup au sein de Nouvelle Énergie, la formation politique de David Lisnard. Le 7 avril, le maire de Cannes a couru le marathon de Paris en 3h41 contre 3h56 pour Laurent Wauquiez, qui courait son premier marathon. Après cette épreuve, les deux élus se disputent une autre ligne de départ : ils aimeraient figurer sur celle de la présidentielle en 2027 avec le dossard des Républicains.

« La Fièvre » à l'Élysée

Emmanuel Macron a regardé les deux premiers épisodes de La Fièvre, la série d'Éric Benzekri diffusée sur Canal+, qui brasse plusieurs thèmes dans l'air du temps : la menace de guerre civile en France, celle exercée par les réseaux sociaux, les ressorts de la communication de crise... Le chef de l'État a trouvé cela bien, même s'il a jugé que c'était un peu intello. La dernière scène du feuilleton a été tournée à l'Élysée.