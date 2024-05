Nos informations confidentielles : pourquoi Christian Estrosi attaque Gabriel Attal, les ex-ministres de Catherine Vautrin, la règle des « trois meufs »...

Pourquoi Estrosi attaque Attal

Vendredi, dans Le Figaro, Christian Estrosi a livré une interview au vitriol contre Gabriel Attal. Revenant sur le déplacement de celui-ci à Nice, sa ville, le 22 avril, pour inaugurer un internat éducatif pour mineurs, le maire Horizons assène : « Cette initiative du Premier ministre et du garde des Sceaux était une séance de communication assez pitoyable qui aggrave le sentiment d'inaction. » À l'origine du courroux de l'ex-LR qui a rejoint le chef de l'État en 2021, se trouvent les conditions de la venue du locataire de Matignon. Christian Estrosi n'a pas apprécié de n'en avoir été informé que quarante-huit heures avant et que celle-ci soit organisée avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes, où le patron des Républicains Éric Ciotti, son ennemi, est élu et très influent. Cette semaine, le vice-président du parti d'Édouard Philippe a été aussi très mécontent du sort réservé à Magali Altounian, adjointe à la mairie de Nice, à l'occasion de la constitution de la liste macroniste aux européennes. Celle-ci n'y est que 29ᵉ , alors qu'il souhaitait qu'elle occupe une meilleure place.

Vautrin et ses ex

Catherine Vautrin a reçu jeudi dernier cinq des six anciens ministres de la Santé d'Emmanuel Macron : Agnès Buzyn, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, Aurélien

Rousseau et Agnès Firmin Le Bodo. La ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités du gouvernement Attal voulait notamment s'entretenir avec eux du projet de loi sur la fin de vie, qu'ils ont en leur temps contribué à porter sur les fonts baptismaux et dont le parcours législatif vient désormais de démarrer. Le sixième, François Braun, s'était excusé.

La règle des « trois meufs »

Malgré une campagne à ce stade inaudible, les cadres écologistes considèrent les légers frémissements dans les sondages comme un espoir pour leur tête de liste, Marie Toussaint (photo). Toutefois, l'un de ses colistiers a remarqué une forme

d'injustice dans le traitement médiatique : « Il y a une invisibilisation des trois femmes

têtes de liste [Toussaint, Hayer, Aubry] et une survalorisation des trois mecs [Glucksmann, Bellamy, Bardella] alors que ce sont les trois meufs qui ont le plus pesé dans le travail au Parlement européen. »

Vergriete et le cumul

Actuel ministre délégué aux Transports, Patrice Vergriete aime se définir comme un « élu local devenu ministre ». Contraint de démissionner de son poste de maire

de Dunkerque lors de son entrée au gouvernement en 2023, il juge son portefeuille ministériel « pas compatible » avec un rôle d'édile. En revanche, il se dit favorable au cumul ministre et président d'intercommunalité. Et d'ajouter : « Il faut réinstaurer a minima le retour du sénateur-maire. Pour les députés, ce serait peut-être bien pour redorer l'image du Parlement. »

Le Pen planche sur l'éco

Marine Le Pen travaille actuellement beaucoup sur son programme économique dans la perspective de 2027. La future candidate RN à la présidentielle veut notamment corriger certaines positions passées de son parti afin de rassurer les milieux patronaux. « Elle va

le faire d'autant plus aisément qu'elle a constaté que, lorsqu'on a décidé de passer l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans dans notre projet, ça ne lui a rien coûté dans les sondages chez les ouvriers ou les employés », confie un de ses proches.